Honda Element 2007, xe cũ 'không đụng hàng' tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Honda Element là cái tên xa lạ và thậm chí nhiều người còn chưa biết đến sự tồn tại của nó, số lượng xe được nhập từ Mỹ về Việt Nam rất ít nên hầu như không có nhiều người được tận mắt thấy nó lăn bánh trên đường. Do vậy, những chiếc Element đã qua sử dụng được rao bán là cơ hội cho những ai thích sưu tầm xe hiếm, không những vậy thiết kế của xe còn rất độc và lạ mắt.

Honda Element có thiết kế vuông vức, trẻ trung, cửa ở hai bên hiết kế mở ra hai phía, thuận tiện và dễ dàng khi ra vào. Tấm cửa sau gồm hai phần: phần dưới thấp hạ xuống một nửa giúp theo phong cách của pickup trong khi phần bên trên lại mở lên tạo ra một mái che hiệu quả khi trời nắng hoặc mưa.



Điều đặc biệt của những chiếc Element 2007 là hàng ghế thứ hai có thể gập lại tạo thành một mặt phẳng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn và treo vào hai bên thành xe. Với cách sắp xếp này, Element đã có được một mặt phẳng thấp hơn, thuận tiện để khách hàng bốc dỡ hàng hóa có kích thước lớn.

Bên dưới bệ trung tâm là các ngăn chứa đồ ẩn giấu một cách kín đáo cùng với jack cắm phụ nạp điện cho các thiết bị xách tay và khay giữ cốc. Hệ thống âm thanh và giải trí hiện đại công suất 270 watt với dàn 7 loa và subwoofer 6,5 inch.

Xe trang bị động cơ DOHC 4 xi lanh, dung tích 2.4 lít có công suất 166 mã lực cùng mô men xoắn 222 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp. Cỗ máy này có nhiều tương đồng với mẫu Honda CR-V thế hệ từ 2009 - 2012 tại Việt Nam.



Element SC sử dụng hệ thống treo độc lập với khung treo MacPherson trên bánh trước và dạng tay đòn kép trên bánh sau, cải thiện được sự linh hoạt và thuận lợi khi điều khiển. Chiều dài cơ sở lớn hơn trước đây trong khi bán kính vào cua lại hẹp. Điều này làm cho Element SC rất thích hợp khi chạy ở tốc độ chậm tại những nơi chất hẹp, đặc biệt là khi lên xuống các bãi đỗ xe cao tầng.

An toàn cho mọi người “Safety for Everyone” là khẩu hiệu hành động của Honda Bắc Mỹ từ năm 2003. Nó nhấn mạnh đến những sản phẩm chất lượng và có độ an toàn rất cao của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản và chiếc Element SC này cũng không phải là ngoại lệ. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn cho Element bao gồm hệ thống túi khí ở hai bên và phía trước, chống bó cứng phanh ABS, thiết kế phần đầu an toàn cho người đi bộ cùng với hệ thống VSA là tiêu chuẩn.



Chủ sở hữu xe Honda Element có thể tự tin khi điều khiển chiếc xe "không đụng hàng" này ra đường, các vấn đề về bảo dưỡng và phụ tùng máy móc cũng không đáng lo ngại khi mẫu xe này dùng chung động cơ với Honda CR-V.

Gia Linh