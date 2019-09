Tại triển lãm ô tô Frankfurt Motor Show 2019 đang diễn ra tại Đức, hãng xe Hàn Quốc Hyundai trình làng mẫu xe i30 N Project C được phát triển dựa trên Hyundai i30 N nguyên bản với sự có mặt của nhiều trang bị thể thao cùng "đồ chơi" hướng tới khách hàng trẻ tuổi.

So với phiên bản thường, Hyundai i30 N Project C được nâng cấp ngoại hình thêm "chất" xe đua với bộ mâm kích thước lớn lên đến 19 inch nhẹ cân hơn và có thiết kế đa chấu. Đây là phiên bản giới hạn với nhiều bộ phận được làm từ sợi carbon giúp giảm trọng lượng cho cản trước, nắp capô, cánh gió trên, cánh gió bên, và khuếch tán sau. Nhờ vậy, dù giữ nguyên sức mạnh động cơ nhưng nhờ trọng lượng xe nhẹ hơn nên Hyundai i30 N Project C hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái tốt hơn.

Nhiều chi tiết trên xe làm bằng sợi carbon giúp giảm trọng lượng, tăng cảm giác lái

Bên trong nội thất, xe cũng được đầu tư chăm chút thêm phần thể thao với cụm vô lăng mới bọc da lộn Alcantara, hai nút bấm liên quan tới chế độ lái có màu đỏ nổi bật để nhấn mạnh yếu tố "xe dân chơi".

Ghế ngồi của xe cũng được hãng xe Hàn Quốc thay đổi sang loại ghế ngồi liền khối chuyên dành cho xe đua, bọc da alcantara và thiết kế ôm lưng người lái. Một số chi tiết khác biệt khác cũng được thay thế như dây đai an toàn màu đỏ, cần số sàn được làm hoàn toàn bằng kim loại. Tuy vậy, Hyundai i30 N Project C vẫn giữ lại cụm phanh tay cơ chứ không nâng cấp lên phanh tay điện tử để giữ lại phong cách thể thao của chiếc xe.

Nội thất đậm chất thể thao với vô lăng bọc da Alcantara, cần số kim loại

Trang bị vận hành của phiên bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên so với các phiên bản thường, cụ thể Hyundai i30 N Project C trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 271 mã lực và mô men xoắn 353 Nm. Sức mạnh này được truyền tải bằng hộp số sàn 6 cấp và không có tùy chọn hộp số tự động. Các con số này giúp chiếc xe có thể cạnh tranh sòng phẳng với Honda Civic Type R hay Ford Focus RS.

Thực tế, Hyundai i30 N phiên bản thường cũng đã được giới xe đánh giá cao về khả năng tăng tốc cũng như cảm giác lái. Việc phiên bản Project C được trang bị nhiều chi tiết cắt giảm trọng lượng xe hứa hẹn đem lại những trải nghiệm tốt hơn nữa đối với các tín đồ xe thể thao.