Chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 vừa qua, chỉ sau một tháng ra mắt, Kia All-New Cerato đã có hơn 2.000 đơn đặt hàng.

Được các chuyên gia ô tô và khách hàng quan tâm, đánh giá tích cực từ trước khi ra mắt bởi diện mạo trẻ trung và nhiều tiện nghi hiện đại, Kia All-New Cerato đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 vừa qua.

Với thiết kế đậm chất thể thao, diện mạo trẻ trung và trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, Kia All-New Cerato tiếp tục khẳng định là mẫu sedan được mong đợi nhất phân khúc C trong thời điểm sôi động của thị trường ô tô Việt. Mẫu xe đã có khởi đầu đầy ấn tượng với gần 1.200 xe bán ra tính đến thời điểm hiện tại, nâng tổng doanh số xe Cerato tại Việt Nam lên đến 12.247 chiếc trong năm 2018.

Sức hút của Kia All-New Cerato

Tuần lễ trưng bày và giới thiệu Kia All-New Cerato từ 8 – 15.12.2018 đã thu hút gần 1.800 khách hàng tham dự. Hầu hết khách hàng đều đánh giá cao thiết kế thể thao hoàn toàn mới mang phong cách hiện đại từ diện mạo đến nội thất bên trong xe, cùng khả năng cách âm vượt trội so với phiên bản hiện hữu.

Sự kiện ra mắt diễn ra thành công tốt đẹp với hơn 425 khách trải nghiệm thực tế các dòng xe khác nhau của Kia. Đặc biệt, đã có 185 hợp đồng mua xe được ký kết ngay tại sự kiện.

Các khách hàng có 4 phiên bản lựa chọn là MT, AT, Deluxe và Premium cao cấp; với thiết kế nội thất riêng và tùy chọn 8 màu sơn đa dạng - trong đó có 3 màu sơn mới: xanh (Horizon Blue - BBL), đỏ (Runway Red - CR5) và xám kim loại (Steel Gray - KLG) cá tính.

Kia All-New Cerato được thiết kế với kích thước lớn, kiểu dáng thể thao và được mở rộng theo phương ngang, đem lại cảm giác thoải mái cho hành khách trên xe.

Người sử dụng có thể cảm nhận được sự thoải mái và tiện nghi, bởi mẫu xe này được trang bị sạc điện thoại không dây hiện đại, nút nhấn khởi động Start/Stop, cốp sau mở điện thông minh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Ngoài những tính năng về trang bị tiện nghi, All-New Cerato còn sở hữu động cơ vận hành ổn định, tạo sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Kia All New Cerato hứa hẹn chiếm vị trí hàng đầu phân khúc C-Sedan

Với nhiều cải tiến từ thiết kế đến công nghệ và những ưu điểm nổi bật như kích thước lớn nhất, kiểu dáng thể thao, diện mạo năng động, tiện nghi hiện đại, vận hành ổn định và an toàn tối ưu, All New Cerato tự tin chinh phục khách hàng Việt Nam để trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc C-Sedan trong năm 2019.

Thanh Trà