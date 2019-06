KIA Morning số tự động giá rẻ tại Việt Nam trang bị những gì?

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Wigo hay Hyundai Grand i10, Trường Hải (THACO) đã tung ra thị trường phiên bản số tự động giá rẻ của KIA Morning để tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, mua xe lần đầu.

Cụ thể, KIA Morning AT có giá bán 355 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với KIA Morning Si AT trước đây (giá 379 triệu đồng). KIA Morning AT có giá cao hơn phiên bản Morning Si MT 10 triệu đồng.

Mức giá này khiến KIA Morning trở thành mẫu xe cỡ nhỏ có số tự động rẻ nhất thị trường. Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động rẻ nhất có giá 380 triệu đồng, trong khi Toyota Wigo bản số tự động giá 405 triệu đồng.



Hiện tại, KIA Morning cũng được áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá, khuyến mãi tại các đại lý để tăng tính cạnh tranh với Wigo cũng đang được giảm giá đáng kể, giá bán thực tế của Kia Morning AT có thể rơi vào khoảng 320 triệu đồng, một mức giá hợp lý cho một mẫu xe hạng A.

Để giảm giá thành, KIA Morning AT chỉ sở hữu đèn halogen, không có đèn định vị LED, không có đèn sương mù và đèn hậu LED. Các trang bị bên ngoài còn lại tương đối giống với bản cao cấp SI và tương đương bản EX.

Bên trong xe cũng được cắt giảm nhiều chi tiết so với bản SI để giảm chi phí, dễ thấy nhất là bảng điều khiển trung tâm đã không còn màn hình giải trí cảm ứng. Vô lăng 2 chấu đơn giản với chỉ 2 nút bấm, điều hòa cơ và cần số bọc bằng nhựa là các chi tiết "đơn giản" khác bên trong chiếc KIA Morning giá rẻ này. Tuy nhiên, các ghế ngồi vẫn được bọc da màu be khá cao cấp.



KIA Morning AT vẫn dùng động cơ 4 xi lanh, Kappa 1.25L, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn của KIA Morning AT chỉ gồm 1 túi khí ở ghế lái, chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD.

Với giá bán tương đối thấp, KIA Morning AT là lựa chọn hợp lý cho những khách hàng chỉ dùng xe để di chuyển trong thành phố, hay dành cho những người mua xe để kinh doanh dịch vụ, tham gia taxi công nghệ.

Gia Linh