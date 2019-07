KIA Xceed hoàn toàn mới hấp dẫn giới trẻ

Ngoại hình KIA Xceed thừa hưởng những đường nét từ ngôn ngữ thiết kế mới nhất của KIA. Khách hàng có thể chọn mâm 16 inch hoặc nâng cấp sang loại thể thao 18 inch. Ngoài ra, KIA còn cung cấp màu sơn vàng Quantum Yellow đặc biệt chỉ có trên XCeed.

Nằm ở phân khúc Crossover cỡ C, với thông số chiều dài trục cơ sở ở ngưỡng 2.650 mm, Xceed tương đồng với những mẫu xe còn lại trong họ nhà Ceed. Khi đem so sánh với những mẫu crossover khác của KIA, Xceed lớn hơn đôi chút so với Stonic và Seltos, trong khi lại nhỏ hơn Sportage.

Bên trong nội thất, KIA Xceed quen thuộc ở hầu hết chi tiết với các dòng xe KIA từ đời 2019, có thể thấy rõ điều này qua thiết kế táp lô, bảng đồng hồ với màn hình 12,3 inch, màn hình trung tâm 8 inch hoặc 10,25 inch cảm ứng tùy chọn… cho đến độ rộng rãi của 2 hàng ghế. Tương tự ngoại thất, nội thất KIA Xceed có tùy chọn phối màu vàng-đen trẻ trung.



So với KIA Ceed, mẫu Xceed mới chỉ được cải thiện khoang hành lý phía sau thêm 31 lít nữa để đạt mức 426 lít tiêu chuẩn và tối đa 1.378 lít khi gập hàng ghế thứ 2, ưu điểm này sẽ giúp Xceed ghi điểm với khách hàng châu Âu, những người luôn yêu cầu một khoang hành lý rộng rãi và tối ưu cho các chuyến đi. So với KIA Ceed, mẫu Xceed mới chỉ được cải thiện khoang hành lý phía sau thêm 31 lít nữa để đạt mức 426 lít tiêu chuẩn và tối đa 1.378 lít khi gập hàng ghế thứ 2, ưu điểm này sẽ giúp Xceed ghi điểm với khách hàng châu Âu, những người luôn yêu cầu một khoang hành lý rộng rãi và tối ưu cho các chuyến đi.

KIA cung cấp cho mẫu crossover nhỏ nhắn này các loại máy xăng tăng áp 3 xi lanh dung tích 1.0 lít T-GDI có công suất 120 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, 4 xi lanh 1.4 lít T-GDI có công suất 140 mã lực và mô men xoắn 242 Nm và 1.6 lít T-GDI có công suất 204 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Chiếc xe cũng có các lựa chọn động cơ dầu 1.6 lít có công suất 115 mã lực và mô men xoắn 280 Nm khi kết hợp với số sàn và công suất 115 mã lực và mô men xoắn 300 Nm. Biến thể mạnh hơn của động cơ này cho công suất 136 mã lực và mô men xoắn 280/320 Nm tùy thuộc vào hộp số.

Những lựa chọn hộp số mà KIA đưa ra cho các phiên bản động cơ, trừ 1.0 lít gồm số sàn 6 cấp, số tự động 7 cấp hoặc tự động ly hợp kép 6 cấp tích hợp lẫy chuyển số thể thao.

KIA Xceed cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Ford Focus Active, một phiên bản gầm cao của Focus hatchback. Bên cạnh đó là Volkswagen T-Roc. Xe sẽ chính thức bán ra thị trường châu Âu kể từ quý III năm 2019. Sau đó, KIA sẽ cho ra mắt thêm các phiên bản Xceed với cơ chế mô tơ điện hỗ trợ mild hybrid và hybrid cắm sạc trong tương lai gần.

Gia Linh