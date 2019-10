Lexus IS ngầu hơn với phiên bản thể thao Blackline Edition

Trên thị trường, Lexus IS là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series hay Audi A4 trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. Lexus IS Blackline Special Edition dự kiến bắt đầu bán ra tại các đại lý của Lexus ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Về động cơ, các "thượng đế" có thể lựa chọn giữa động cơ 4 xi lanh 2.0 lít tăng áp mạnh 241 mã lực, hoặc động cơ V6 3.5 lít hút khí tự nhiên dung tích 260 mã lực đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh ở biến thể IS 300 hoặc V6 3.5 lít 311 mã lực.

Về nội thất, ghế ngồi bọc da NuLuxe kết hợp hai màu đen và đỏ với các đường chỉ khâu xanh tương phản, vô lăng ốp gỗ và táp-pi cửa được trang trí với màu xanh dương. Ngoài ra, Lexus IS ‘’Blackline Special Edition’’ còn được trang bị cụm đèn pha LED ba chùm triple-beam LED, điều hướng và cảnh báo điểm mù.Tất cả trang bị trên xe thuộc diện cao cấp và đầy đủ nhất trong dòng xe Lexus IS tại Mỹ.

Nội thất kết hợp 2 tông màu đen - đỏ có phong cách thể thao

Tại thị trường Mỹ, Lexus IS phiên bản giới hạn Blackline Special Edition có giá bán khởi điểm 46.225 USD cho IS 300 dẫn động cầu sau và 48.675 USD cho IS 300 dẫn động bốn bánh. Bên cạnh đó, Lexus IS 350 có giá 49.845 USD cho phiên bản dẫn động cầu sau và 52.010 USD cho phiên bản dẫn động bốn bánh.