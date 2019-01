Lexus LC Convertible - Tương lai xe mui trần hạng sang

Với lần xuất hiện tại Triển lãm ô tô Detroit 2019 sắp diễn ra, Lexus LC Convertible mới đang dừng lại ở dạng xe ý tưởng concept. Tuy nhiên, hiện hãng xe Nhật Bản đã chính thức xác nhận sẽ đưa LC Convertible lên dây chuyền sản xuất trong tương lai gần. Theo ông Tadao Mori - Thiết kế trưởng của dự án LC, phiên bản LC Convertible mới đã lấy kiểu dáng của chiếc coupe gốc và tái hiện lại nó dưới dạng một mẫu xe mui trần của tương lai.

Thay thế cho dòng xe thể thao hạng sang SC trước đó, Lexus đã phải mất tới bốn năm để có thể đưa mẫu concept LF-LC ra ngoài thị trường, kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tại Triển lãm ô tô Detroit 2012. Với thời gian dài như thế, Lexus đủ điều kiện tạo nên chiếc xe có khả năng hấp dẫn khách hàng.

Với chiều dài 4.770mm, rộng 1.920 mm và cao 1.340 mm, LC Convertible dài hơn 10 mm và thấp hơn 5 mm so với LC Coupe. Mặc dù vậy, hai phiên bản này vẫn đều chia sẻ chung trục cơ sở dài 2.870 mm. So với bản Coupe, Một số chi tiết thiết kế đặc biệt như các đường viền ngoại thất màu đen hay bộ mâm 22 inch đẹp mắt. Đuôi xe trông dày dặn lên một chút do thêm vào cơ chế hạ trần nhưng không làm ảnh hưởng tới thiết kế tổng thể.