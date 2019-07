Lộ diện BMW X6 2020 cải tiến dữ dằn hơn

Trong khi các thành viên còn lại trong gia đình X-Series đã được nâng cấp và cải tiến thì mẫu X6 mới bắt đầu được hãng xe Đức nâng cấp. BMW X6 2020 có ngoại hình dữ dằn hơn, lưới tản nhiệt to hơn, những khoang hút gió lớn hơn đi cùng cặp đèn pha mỏng hơn.

BMW X6 2020 nhiều khả năng được trang bị nhiều công nghệ mới với các hệ thống trợ lái cao cấp như điều khiển hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go (Active Cruise Control with Stop & Go), hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Assistant), chức năng tự động chuyển làn (Automatic Lane Change).

Cung cấp sức mạnh cho X6 mới nhiều khả năng sẽ là động cơ tăng áp 3.0 lít 6 xi lanh thẳng hàng có công suất 335 mã lực và mô men xoắn cực đại 447 Nm. Đi cùng với đó là hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn và hộp số tự động 8 cấp. Với thông số này thì chiếc X6 có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong khoảng 5,4 giây.



Ngoài động cơ nói trên, BMW X6 có thể có phiên bản xDrive50i với động cơ tăng áp kép (twin-turbo) V8 4,4 lít cho công suất 456 mã lực và mô men xoắn cực đại 479 Nm. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ nhanh hơn nhiều, trong khoảng 4,7 giây. Ngoài động cơ nói trên, BMW X6 có thể có phiên bản xDrive50i với động cơ tăng áp kép (twin-turbo) V8 4,4 lít cho công suất 456 mã lực và mô men xoắn cực đại 479 Nm. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ nhanh hơn nhiều, trong khoảng 4,7 giây.

Ngoại hình xe dữ dằn hơn với một số cải tiến đến từ nhiều đường gân dập khỏe khoắn trên thân xe. Lưới tản nhiệt quả thận nay to hơn, các hốc hút gió 2 bên phóng to ra và trang trí vuông góc. Dù trước đó không lâu, trưởng ban thiết kế BMW đã hứa rằng lưới tản nhiệt của các dòng xe tương lai sẽ không quá to nữa.

Nhìn từ phía sau, có thể thấy phần thân và nóc vuốt lên tạo cánh gió trên nắp cốp đẹp mắt, khe gió dọc, cản hầm hố, cặp ống xả kép trong chụp ống xả chữ nhật. Thay đổi lớn ở phía sau chính là cụm đèn hậu mỏng, gợi nhớ tới dòng 8-Series mới. Bộ mâm xe cũng có thiết kế đẹp và thể thao.

Đáng tiếc là khoang nội thất của BMW X6 2020 chưa được tiết lộ.

Gia Linh