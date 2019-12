Lynk & Co 05 thể hiện sự tiến bộ của người Trung Quốc

Lynk & Co 05 - mẫu SUV lai coupe từ chiếc SUV 01 đã ra mắt và chỉ phân phối dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc. Chiếc SUV Coupe 05 sẽ góp mặt vào dòng sản phẩm của Lynk & Co bên cạnh mẫu SUV 01, crossover 02 và sedan 03.

Mặc dù thông số kỹ thuật vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên SUV 05 dựa trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture) tương tự mẫu 01 và nhiều khả năng sẽ được nhà sản xuất trang bị 2 tùy chọn động cơ bao gồm động cơ 3 xi lanh 1.5 lít và động cơ 4 xi lanh 2.0 lít. Ngoài động cơ xăng, Lynk & Co 05 sẽ có thêm phiên bản hệ truyền động plug-in hybrid.

Lynk & Co 05 được đánh giá cao về thiết kế

Giống như những mẫu xe anh em Lynk & Co khác, 05 được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm được đồng phát triển bởi Geely và Volvo. Với chiều dài 4.592 mm, Lynk & Co 05 nhỉnh hơn một chút so với chiếc SUV 01 nhưng đều có chung trục cơ sở 2.734 mm.