Mang xe đi phá, bộ ba xe VinFast được chấm mấy sao an toàn?

Chỉ sau vài ngày clip “phá xe” với logo ASEAN NCAP được đăng tải, có không ít người hoài nghi về tính xác thực của clip. Đặc biệt là khi thời điểm đó trang ASEAN NCAP chưa cập nhật thông tin về xe của VinFast bởi việc chấm điểm chưa hoàn tất. Theo thông tin mới nhất, ASEAN NCAP đã hoàn tất việc chấm điểm, trao chứng nhận an toàn 5 sao cho bộ đôi Lux A2.0/SA2.0 và 4 sao cho Fadil, đúng như dự đoán trươc đó qua clip test.

VInFast nhận chứng nhận an toàn ASEAN NCAP tại Malaysia

Việc chỉ nhận 4 sao trong bài test củaASEAN NCAP với Fadil cũng không có gì lạ bởi đây là số điểm cao trong phân khúc xe hạng A.Thông tin từ ASEAN NCAP cũng cho thấy VinFast Lux SA2.0 đạt tổng điểm 84,46 trên thang điểm 100, trong khi VinFast Lux A2.0 đạt 88,15 điểm, nghiễm nhiên đạt chứng nhận 5 sao an toàn.

Khả năng bảo vệ người lớn và trẻ em của xe VinFast được đánh giá cao Cụ thể, VinFast Lux SA2.0 đạt 46,45 trên 50 điểm cho hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection), nhờ trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả các phiên bản, đồng thời kết cấu khoang lái không hề bị ảnh hưởng sau bài thử va chạm từ phía trước. Người lái và hành khách ngồi hàng ghế trước gần như được bảo vệ tuyệt đối. Đặc biệt, công nghệ bảo vệ đầu (HPT) trên Lux SA2.0 hoạt động rất tốt, đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP.

Clip đánh giá an toàn của xe VinFast do ASEAN NCAP thực hiện Đối với hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection), mẫu SUV và sedan VinFast đều đạt điểm rất cao, trong đó bài test động với hai hình nhân trẻ em 18 tháng và 3 tuổi ngồi ở hàng ghế sau đạt điểm tuyệt đối. Ở chỉ số về Các công nghệ hỗ trợ an toàn (Safety Assist Technologies), hai mẫu VinFast Lux cũng đạt điểm cao nhờ được trang bị Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và Cảnh báo thắt dây an toàn (SRS) cho 2 hàng ghế trước.

ASEAN NCAP là Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, được thành lập ngày 07/12/2011, trụ sở tại Selangor (Malaysia) và là thành viên của hệ thống NCAP toàn cầu. ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất khu vực Đông Nam Á, được coi là tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Đánh giá của ASEAN NCAP tập trung vào 2 tiêu chuẩn là khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (bao gồm người lái và hành khách phía trước) và trẻ em trên xe, số sao đạt được càng cao (tối đa là 5) đồng nghĩa xe càng an toàn.