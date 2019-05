Mazda3 2020 sắp về Việt Nam được đánh giá an toàn 5 sao

Theo tổ chức đánh giá mức độ an toàn của xe Úc - ANCAP (Australasian New Car Assessment Program), các mẫu xe đời 2019 đã được đánh giá an toàn 5 sao bao gồm: Mazda3, Toyota RAV4, Volkswagen Touareg, Lexus UX và Range Rover Evoque mới. Trong đó, Mazda3 thế hệ mới được đánh giá mức độ an toàn cao nhất.

Cụ thể, Mazda3 thế hệ mới được ANCAP đánh giá 98% về mức độ bảo vệ hành khách người lớn (AOP), đây là mức cao nhất trong 5 mẫu xe thử nghiệm, mẫu xe hạng C Nhật Bản đã ghi được 37,54 điểm trong số 38 điểm. Ông James Goodwin - Giám đốc điều hành ANCAP đã có lời khen ngợi về mức độ bảo vệ cho người trưởng thành của Mazda3 lên đến 98%. Về bảo vệ người trẻ em (COP), Mazda3 đạt 43,81 điểm trong số 49, trong khi tính năng bảo vệ người đi đường đạt số điểm 39,22 trên tổng số 48 điểm. Các hệ thống hỗ trợ an toàn trên xe như hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB)... cũng đạt điểm cao trong bài thử nghiệm. Mazda3 thế hệ mới là mẫu xe đáng được chờ đợi về Việt Nam.



Mazda3 là dòng xe sedan hạng C được yêu thích tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối chính hãng bởi Trường Hải (THACO) với doanh số thường ở mức cao. Đối với thế hệ hoàn toàn mới, nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ được bán ra chính thức tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm tăng sức cạnh tranh với một số mẫu xe cùng phân khúc vừa được cải tiến như Honda Civic, Kia Cerato hay Hyundai Elantra.

Gia Linh