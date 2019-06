Mazda3 mới ‘lãnh án’ triệu hồi do lỗi đèn cảnh báo

Theo trang CarAdvice, tổng cộng có 231 chiếc Mazda3 thế hệ mới thuộc diện ảnh hưởng vừa được hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi tại thị trường Úc. Tất cả đều sản xuất, phân phối trong năm 2019.

Nguyên nhân triệu hồi Mazda3 mới được đại diện Mazda xác nhận do lỗi ở hệ thống đèn cảnh báo dây đai an toàn và đèn báo túi khí phía trước. Cụ thể, qua kiểm tra, đèn cảnh báo dây đai an toàn trên Mazda3 mới không hoạt động, để nhắc nhở khi người lái cũng như hành khách ngồi ghế phụ phía trước khi họ không thắt dây an toàn. Điều này có thể gây nguy cơ chấn thương cho người dùng Mazda3 trong trường hợp không may xảy ra tai nạn. Trong khi đó, đèn cảnh báo túi khí được phát hiện bị lỗi và không hoạt động.

Mazda cho biết, hãng đang phối hợp với các đại lý phân phối xe Mazda3 ở Úc để thông báo đến khách hàng có xe nằm trong diện ảnh hưởng. Tương tự như các đợt triệu hồi trước đó, các xe Mazda3 thuộc diện triệu hồi sẽ được Mazda kiểm tra, thay thế miễn phí bộ phận bị lỗi.

Hiện tại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngoài thị trường Úc Mazda3 thế hệ mới đã được giới thiệu tại Philippines và Singapore. Theo kế hoạch của Mazda, Thái lan sẽ là thị trường tiếp theo phân phối Mazda3 mới. Trong khi đó tại Việt Nam, Mazda3 do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối vẫn thuộc mẫu cũ. THACO hiện vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối Mazda3 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

