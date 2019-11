Mazda3 - xe được phụ nữ yêu thích nhất năm 2019

Thành lập từ năm 2010, Women’s World Car of the Year 2019 là giải thưởng đặc biệt của năm được bình chọn bởi hội đồng gồm các giám khảo nữ đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Các tiêu chí để chiếc xe thắng cuộc dựa vào nhu cầu mua xe của phụ nữ, trong đó bao gồm: độ an toàn, giá bán, ngoại hình, không gian chứa đồ, tính thân thiện với trẻ em, dễ lái, màu sắc, hấp dẫn giới tính, thân thiện môi trường...

Trước đó, Mazda3 thế hệ mới cũng giành luôn danh hiệu Mẫu xe Gia đình của năm (Women's World Family Car of the Year) tại lễ trao giải COTY diễn ra tại Dubai tuần trước song song với triển lãm Dubai International Motor Show 2019.

Mazda3 sở hữu thiết kế mới giúp mẫu xe này giành được "cơn mưa" giải thưởng

Gần với thị trường Việt Nam hơn, Mazda cũng vừa giành được giải “Thailand Car of the Year 2019 - Xe của năm 2019”, do Hiệp hội nhà báo ô tô Thái Lan tổ chức. Đây là lần thứ 2, Mazda có một mẫu xe giành giải thưởng Xe của năm tại Thái Lan, trước Mazda3, giải thưởng này từng được trao cho mẫu Mazda CX-3 vào năm 2016. Gần với thị trường Việt Nam hơn, Mazda cũng vừa giành được giải “Thailand Car of the Year 2019 - Xe của năm 2019”, do Hiệp hội nhà báo ô tô Thái Lan tổ chức. Đây là lần thứ 2, Mazda có một mẫu xe giành giải thưởng Xe của năm tại Thái Lan, trước Mazda3, giải thưởng này từng được trao cho mẫu Mazda CX-3 vào năm 2016.

Ở thế hệ mới, Mazda3 kế thừa ngôn ngữ thiết kế Kodo - linh hồn của sự chuyển động, bổ sung những giá trị của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và triết lý tinh giản “Less is more”. Thiết kế Mazda3 và Mazda3 Sport được tinh giản theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác phấn khích và sống động qua sự bóng sáng được thay đổi theo ánh nhìn trên các đường nét của chiếc xe, theo thời gian trong ngày và theo mùa trong năm.