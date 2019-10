Mazda6 2020 cải tiến nhẹ, thêm nhiều tiện nghi

Với những nâng cấp nhỏ, Mazda6 2020 được đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất và cảm giác lái tốt nhất phân khúc. Đối với phiên bản cao cấp nhất, chi tiết được nâng cấp chính là chìa khóa mới và huy hiệu Signature mới trên thân xe.



Đối với phiên bản tiêu chuẩn, Mazda6 Sport 2020 được trang bị đèn pha LED, cần gạt nước mưa cảm biến. Ngoài ra, xe còn được trang bị camera chiếu hậu và hệ thống ống xả kép. Thêm vào đó là mâm xe hợp kim 17 inch. Bên trong nội thất xe được trang bị vô lăng bọc da, hệ thống điều hòa hai vùng và hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng 8 inch. Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản 2020 của Mazda6 chỉ có một số nâng cấp nhỏ so với hiện tại

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái i-Activsense. Hệ thống này có sẵn tính năng điều khiển hành trình Mazda Radar Cruise Control kèm chức năng Stop and Go, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị có khả năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn đường với tính năng hỗ trợ giữ làn và giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau. Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth và hai cổng USB.Ở phiên bản Mazda6 Touring 2020 sẽ được bổ sung thêm một số trang bị cao cấp hơn bao gồm nội thất bọc chất liệu giả da, ghế trước có sưởi và mâm xe hợp kim 19 inch. Các trang bị nổi bật khác bao gồm ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời điều khiển điện, hai cổng sạc USB phía sau và màn hình thông tin giải trí tương thích Android Auto and Apple CarPlay.Tiếp đến là phiên bản Mazda6 Grand Touring, phiên bản này sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi kèm phanh trước lớn hơn. Các tính năng khác bao gồm gương chiếu hậu có chức năng sưởi, dàn âm thanh Bose 11 loa và lẫy chuyển số trên vô lăng.