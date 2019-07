Mercedes-Benz Fascination 2019 ‘Cảm xúc ngập tràn’

Thời điểm vàng để sở hữu GLC 200 và C 200 Nhằm khuyến khích khách hàng sở hữu hoặc nâng cấp lên GLC 200, cũng như C 200 và C 200 Exclusive (áp dụng cho xe có năm sản xuất 2018), MBV sẽ tặng khách hàng ưu đãi khi mua xe trong quý 3/2019. Đó là lý do khiến quý 3 này lại trở thành Thời điểm vàng để khách hàng sở hữu chiếc GLC 200 và C 200. Có thể kể đến các ưu đãi hấp dẫn: 1 năm bảo hiểm chính hãng; gói tài chính ưu đãi (lãi suất 6% cho năm đầu tiên. Thời hạn cho vay 84 tháng và hạn mức lên đến 90% giá trị xe); Gói trang bị “Urban Conquerer” bao gồm Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) và Chìa khóa thông minh (Keyless GO), chỉ áp dụng với GLC 200. Để rõ hơn về các ưu đãi này, khách hàng có thể liên hệ các đại lý ủy quyền của MBV hoặc đến triển lãm để được tư vấn trực tiếp.