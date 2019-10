Mercedes-Benz GLC bị triệu hồi vì lỗi 'rơi túi khí'

Mercedes-Benz đang tiến hành một đợt triệu hồi xe tại Australia vì lý do an toàn, sau khi được Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Australia (ACCC) thông báo về những trục trặc liên quan đến lỗi túi khí trên một số mẫu xe mới.

Cụ thể, có khoảng 268 xe bị triệu hồi được sản xuất trong năm 2019 và được bán ra bởi các đại lý ủy quyền trong thời gian từ ngày 1.4 đến 30.9.2019. ACCC khuyến cáo các chủ xe cần sớm liên hệ với đại lý gần nhất của Mercedes-Benz để xếp lịch kiểm tra, và tiến hành các sửa chữa cần thiết. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Các đai ốc cố định túi khí trên một số xe Mercedes-Benz A-Class, CLA và GLC có thể bị lắp sai, dẫn tới nguy cơ túi khí bung khỏi đế và rơi vào sâu bên trong, khiến xe trở thành không có túi khí, gây nguy hiểm cho người dùng nếu xảy ra tai nạn.

Mercedes-Benz GLC là dòng xe bán chạy trên toàn cầu của hãng xe Đức

Trong khi đó, tại Mỹ, lần cuối cùng mẫu xe Mercedes-Benz GLC bị triệu hồi là cách đây một năm, do lỗi không thể cài dây an toàn phía sau. Trước đó, mẫu A-Class dù không được bán tại Mỹ nhưng cũng đã từng bị triệu hồi vào năm 2012 do lỗi túi khí. Một mẫu xe khác là CLA cũng bị triệu hồi vào đầu năm nay do lỗi hệ thống bơm hơi túi khí có nguy cơ phát nổ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.