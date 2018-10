Quy mô gian hàng hoành tráng nhất triển lãm



Đến với triển lãm lần này, MBV đã mang đến gian hàng có quy mô lớn nhất với diện tích gần 1.000 m2 mang chủ đề “Just like you”. Tọa lạc ngay tại trung tâm, có chiều rộng và dài lần lượt lên đến 18 m và 52 m, gian hàng giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận và thưởng lãm từ cả 4 cổng của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Thương hiệu “Ngôi sao 3 cánh” tiếp tục gắn bó với thiết kế Silver Flow vốn đã là bản sắc tại các kỳ triển lãm. “Năm nay, MBV hướng đến một gian hàng tinh giản, tiết mục trình diễn đơn giản, trang bị hệ thống ánh sáng chuyên dụng nhằm tập trung vào trải nghiệm sản phẩm thuận tiện cho khách tham quan và các đơn vị truyền thông, báo chí”, đại diện MBV cho biết.

Như thường lệ, MBV sẽ thiết kế khu vực đón khách Star Lounge theo tiêu chuẩn 5 sao với sự đồng hành của thương hiệu hàng điện tử LG Electronics và nội thất cao cấp Eleganz, nhằm mang đến không gian thư giãn và tương tác dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, không gian trưng bày mẫu xe Mercedes-Maybach kết hợp phòng khách VIP được thiết kế với những tiêu chuẩn cao nhất. Hãng cũng đa dạng hóa các hoạt động tại gian hàng như khu vực đón tiếp khách hàng doanh nghiệp, khu vực tương tác mạng xã hội và khu trưng bày phụ kiện chính hãng. Đặc biệt, khu vực trưng bày xe đã qua sử dụng Mercedes-Benz Certified sẽ được tích hợp ở khu trưng bày trong nhà như một mảng kinh doanh chiến lược của MBV. “Ngoài ra, khách hàng cùng MBV chào đón sự hiện diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê. Khách tham quan còn có dịp chiêm ngưỡng những thiết kế trang phục độc đáo trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Lâm Gia Khang với các tông màu trầm chủ đạo, hướng đến sự tinh tế và gần gũi”, đại diện MBV tiết lộ thêm.

Thời điểm vàng để sở hữu C-Class và E-Class

Theo đại diện MBV, tại Việt Nam, C-Class vẫn đang là mẫu sedan hạng sang bán chạy nhất và chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng. Từ cuối năm 2017 đến nay, MBV đã liên tục bổ sung cho C-Class những trang bị đáng giá để nâng cao trải nghiệm khách hàng như hộp số 9 cấp 9G-TRONIC (cả 3 phiên bản), loa Burmester (C 200), Camera 360 (C 250) và mâm xe đa chấu thể thao 19-inch (C 300). C-Class sở hữu danh mục trang bị hấp dẫn nhất phân khúc với mức giá chỉ từ 1,489 tỉ đồng, làm cầu nối thu hút khách hàng từ khách hàng phổ thông lên sở hữu xe Mercedes-Benz.