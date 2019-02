Sau thị trường Thái Lan, Malaysia… bản nâng cấp của Mitsubishi Triton thuộc thế hệ thứ 5 chính thức được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam từ giữa tháng 1.2019. Tương tự các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, hai phiên bản Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Mitsubishi đặt tại Thái Lan.

So với 2 quốc gia trong khu vực, Triton 2019 dành cho thị trường Việt Nam không có nhiều khác biệt về kiểu dáng thiết kế. Trong lần nâng cấp này, Triton mới được Mitsubishi thay đổi một số chi tiết thiết kế như cản trước, lưới tản nhiệt, đèn pha, nắp capô cao hơn 100 mm... kết hợp với nhiều đường gân nổi trên thân xe mang lại cảm giác mạnh mẽ, cứng cáp hơn phiên bản cũ.

Bên cạnh đó, thân xe Triton mới được thiết kế dài hơn 25 mm, cao hơn 15 mm nhờ vào việc gia tăng khoảng sáng gầm xe so với mẫu cũ. Ngoài ra, mâm xe Triton mới sử dụng loại hợp kim, kích thước 18 inch đa chấu phối hai tông màu đen bạc. Đèn pha, đèn hậu đều tích hợp công nghệ đèn LED.

Giống như Triton 2019 phân phối tại Thái Lan, Malaysia hay Philippines, hai bản Triton 2019 tại thị trường Việt Nam cũng sử dụng động cơ diesel 2.4 lít MIVEC (tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, đi kèm hệ thống làm mát khí nạp và hệ thống điều khiển van biến thiên điện tử) cho công suất 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, thay thế cho hộp số tự động 5 cấp trên phiên bản cũ.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Triton 2019 phân phối 2 phiên bản, gồm bản dẫn động cầu sau (4x2 AT MIVEC) có giá bán 730,5 triệu đồng và bản dẫn động bốn bánh (4x4 AT MIVEC) có giá bán 818,5 triệu đồng. So với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á đang phân phối Triton 2019, giá bán mẫu xe này tại Việt Nam cao hơn từ 51,5 - 240 triệu đồng.

Cụ thể, tại Thái Lan Mitsubishi Triton 2019 được phân phối gồm các phiên bản cabin đơn, cabin kép có giá từ 654.000 - 779.000 baht tương đương 486 - 578 triệu đồng. Trong khi đó tại Malaysia, Mitsubishi công bố gia niêm yết Triton 2019 chỉ ở mức 100.200 - 135.200 ringgit tương đương 568 - 767 triệu đồng. Tại Philippines, Triton 2019 với tên gọi Strada được bán ra với mức giá 1.165.000 - 1.670.000 php tương đương 516 - 740 triệu đồng, thấp hơn ở Việt Nam từ 78,5 - 214,5 triệu đồng.

Giá bán cao hơn tại Thái Lan, Malaysia, Philippines nhưng Mitsubishi Triton 2019 về Việt Nam thuộc diện hưởng thuế nhập khẩu 0% lại thiếu hụt một số tính năng như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và camera 360 độ. Bên cạnh đó, các phiên bản của Triton 2019 chỉ được trang bị 2 túi khí thay vì 7 túi khí như tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Cường