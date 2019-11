Dù không còn ở “thời hoàng kim”, sedan hạng C vẫn là một trong những phân khúc có đóng góp lớn tại thị trường ô tô Việt Nam. Thống kê số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố cho thấy, tháng 10.2019, sedan hạng C vẫn có sức hút lớn với khách hàng và đạt doanh số 2.891 xe, chiếm gần 10% toàn thị trường (28.948 xe) và chiếm đến gần 14% thị phần xe du lịch (21.335 xe). Trong khi, nếu tính cộng dồn cộng dồn từ đầu năm, lượng xe sedan hạng C bán ra tại Việt Nam đạt 32.000 xe, chiếm hơn 12% doanh số toàn thị trường (xe) và 259.282 gần 17% doanh số mảng xe du lịch (190.049 xe).

Đáng chú ý, dù khá đa dạng mẫu mã khi có ít nhất 6 thương hiệu góp mặt, tuy nhiên cuộc cạnh tranh doanh số ở phân khúc xe này lại đang là cuộc đua tranh “nội bộ” giữa Kia Cerato và Mazda3 sedan. Cả hai mẫu xe này đều đang được Trường Hải (THACO) lắp ráp và phân phối.

Kia Cerato và Mazda3 sedan bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc về doanh số

Sự “thao túng” của THACO được minh chứng bởi số liệu từ VAMA. Theo đó, trong tháng vừa qua, Kia Cerato là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất thị trường với 912 xe đến tay khách hàng. Trong khi đó, Mazda áp sát ngay phía sau với 881 xe. Nếu tính tổng, doanh số riêng hai mẫu xe này đã đạt đến 1.793 xe, chiếm 63,6 % thị phần cả phân khúc. Một con số quá cao nếu biết rằng phân khúc sedan hạng C vẫn còn nhiều cái tên khác như Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Honda Civic và Ford Focus.

Thống kê nêu trên cũng đồng nghĩa, bốn mẫu xe “ngoài THACO” chia nhau hơn 34% thị phần ít ỏi còn lại với 1.026 xe. Trong đó, “khá khẩm” nhất là Hyundai Elantra. Theo báo cáo của TC Motor, tháng 10.2019 mẫu xe Hàn đạt doanh số 597 xe, chiếm thêm 21% thị phần. Những mẫu xe còn lại, Honda Civic bán 351 xe (hơn 12%), trong khi đó Toyota Corolla Altis “tụt dốc” với chỉ vỏn vẹn 73 xe bán ra (chiếm chưa tới 3%), còn Ford Focus không lạ khi chỉ bán được 5 xe.

Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C "ngoài THACO" bán chạy nhất

Không riêng gì tháng 10, nếu tính cộng dồn từ đầu năm 2019, hai mẫu xe nhà THACO vẫn cho thấy sự áp đảo. Cụ thể, trong 10 tháng Kia Cerato bán ra 9251 xe, trong khi Mazda3 sedan còn “khủng” hơn với 10.028 xe được giao. Khi tính tổng, hai mẫu xe này cũng đạt 19.279 xe, chiếm đến hơn 60% trên tổng số 32.000 xe sedan hạng C bán ra kể từ đầu năm. Và giống với doanh số tháng 10, các mẫu xe còn lại vẫn bị Cerato và Mazda3 sedan bỏ xa. Elantra trong 10 tháng bán 6.194 xe, Altis bán 2.981 xe, Civic bán 2.517 xe, còn Focus thấp nhất với 1.209 xe.

Thực tế, việc hai mẫu xe của THACO dẫn đầu phân khúc đã là “chuyện thường phố huyện” những năm gần đây. Tuy nhiên, sự áp đảo tuyệt đối với trên 60% tổng thị phần phân khúc rõ ràng là chuyện đáng bàn. Bởi còn nhớ vài năm trước đó, sedan hạng C hãy còn là một chiến địa khá khốc liệt. Thời điểm đó, Elantra vẫn là “tân binh” đáng gờm, Altis và Civic vẫn hưởng lợi từ “hào quang” quá khứ. Trong khi Ford Focus cũng chưa đến nỗi ế ẩm đến mức phải… "dừng cuộc chơi”.

Honda Civic dù vẫn ổn định và có đối tượng khách hàng riêng nhưng doanh số nhìn chung không cao

Nhưng thời điểm hiện tại mọi chuyện đã khác. Kia Cerato ngày càng hút khách nhờ liên tục cải tiến, giá bán “phải chăng”, nhiều ưu đãi; Mazda3 sedan vẫn hấp dẫn với thiết kế KODO trẻ trung và vừa có thêm thế hệ mới nhiều công nghệ, đa dạng phiên bản hơn. Trong khi những mẫu xe còn khác lại đang dần đánh mất chính mình. Hyundai Elantra dù bán mỗi tháng đều đặn trên 500 xe nhưng rõ ràng sức hút đã giảm sút. Một phần có lẽ bởi thiết kế mẫu xe này thế hệ mới dù lột xác nhưng lại mất đi sự trung tính, dẫn đến việc “kén khách” dù giá bán rẻ ngang ngửa Cerato. Trong khi Honda Civic lại có “lối đi riêng” với kiểu thiết kế thể thao và giá bán khá cao. Và chính vì “lối đi riêng” nên Civic cũng có đối tượng “khách hàng riêng”, dĩ nhiên không nhiều. Còn Ford Focus từ lâu đã trở thành “kẻ ngoài cuộc” khi đã chính thức ngừng bán từ cuối tháng 7.2019. Thực tế, lượng xe Focus bán ra ít ỏi những tháng qua là “hàng tồn”.

Đáng chú ý, Toyota Corolla Altis dù vẫn còn nguyên sức hút thương hiệu nhưng giá bán quá cao. Bên cạnh đó, mẫu Altis đang được Toyota bán ra hiện tại đã là mẫu cũ từ năm 2017. Nghĩa là gần 3 năm qua, hãng xe Nhật Bản chưa có thay đổi nào đáng kể để tăng sức cạnh tranh cho Altis. Tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra hồi cuối tháng 10, có nhiều đồn đoán về việc Toyota Việt Nam sẽ đưa Altis thế hệ mới về phân phối. Tuy nhiên, cuối cùng liên doanh Nhật lại phủ nhận thông tin trên. Điều này có thể lý giải vì sao trong những tháng vừa qua, doanh số Altis thậm chí giảm dần.

Toyota Corolla Altis ngày càng tụt dốc bởi giá bán cao và chậm cải tiến

Nhìn chung, những phân tích từ số liệu VAMA và TC Motor cho thấy, phân khúc sedan hạng C gần như trở thành “lãnh địa riêng” của THACO. Và trong thời điểm cuối năm sẽ không bất ngờ nếu hai mẫu xe Kia Cerato và Mazda3 sedan tiếp tục thống lĩnh. Thậm chí còn áp đảo hơn về doanh số. Bởi thực tế cho thấy, những cái tên còn lại gồm Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic khó có thể bứt phá, ngay cả khi thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.