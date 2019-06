Người dùng Toyota Vios kêu trời vì xe hạ giá nghiêm trọng

Một số người dùng xe Toyota Vios than thở vì xe của họ bị mất giá trầm trọng sau một thời gian ngắn sử dụng. Lý do chính là do Toyota Vios đang ưu đãi với tổng giá trị lên tới 85 triệu đồng.



Người ta thường bảo nhau rằng mua xe Toyota, nhất là Vios - một trong những dòng xe giữ giá nhất. Thế nhưng một số khách hàng của Vios đã than thở trên mạng xã hội rằng, xe của họ bị mất giá nghiêm trọng, chỉ sau 2-3 tháng sử dụng, họ lỗ tới hơn trăm triệu đồng nếu quy ra giá trị bán lại. Lý do chính là Toyota Việt Nam đang tích cực kích cầu, giảm giá và tặng phụ kiện cho xe Vios với tổng giá trị lên tới 85 triệu đồng. Đáng chú ý, việc này mới xảy ra trong vòng 1 tháng trở lại đây, nghĩa là đối với những người vừa mua xe cách đây 2-3 tháng trước sẽ cảm thấy "đau lòng" khi nhìn chiếc xe mình mới mua mất giá trầm trọng. Việc Toyota Vios phải giảm giá mạnh là điều hợp lý bởi có quá nhiều đối thủ trong cùng tầm giá hoặc rẻ hơn Toyota Vios có sự hấp dẫn nhất định, lôi kéo một lượng lớn khách hàng trong phân khúc này. Trong đó, có thể kể đến Hyundai Accent đang nổi lên như một thế lực mới, hay Mitsubishi Xpander dù không cùng phân khúc với Vios nhưng có lợi thế xe 7 chỗ và trang bị tốt hơn.

Khảo sát tại một số đại lý Toyota, nếu như hồi tháng 5 Toyota Vios được khuyến mãi khoảng 60 triệu đồng (35 triệu đồng tiền mặt và 25 triệu đồng phụ kiện) thì sang đầu tháng 6, mẫu xe này đã được khuyến mãi tới 75 triệu đồng (50 triệu đồng tiền mặt và 25 triệu đồng phụ kiện). Gần đây, Toyota Vios tiếp tục được khuyến mãi tới 85 triệu đồng trong đó bao gồm 50- 60 triệu đồng tiền mặt từ đại lý và 25 triệu đồng phụ kiện từ Toyota Việt Nam. Chính sự liên tiếp và dồn dập của các chương trình khuyến mãi đã khiến nhiều khách hàng đã trót xuống tiền mua mẫu xe này thời điểm trước đó tiếc ngẩn ngơ vì nếu như chờ đợi thêm một thời gian ngắn đã có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Nhiều khách hàng đang quan tâm xe Toyota Vios cũng tỏ ra khá phân vân khi xuống tiền vì cho rằng giá bán mẫu xe này chưa giảm về giá trị thực của xe và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Vậy đâu là giá trị thực của xe? Và liệu giá xe có tiếp tục giảm trong thời gian tới? Về phía đại lý Toyota, họ cũng đang phải chịu lỗ khoảng 20 triệu đồng/xe để giải phóng bớt hàng tồn đã đưa về trước đó, do số lượng xe mà nhà máy Toyota Việt Nam sản xuất rất lớn. Điều này cho thấy, các đại lý bán hàng đang chịu áp lực lớn trong việc giải phóng số lượng xe Toyota Vios đang tồn đọng, và đây có thể là thời điểm "vàng" để khách hàng mua xe Vios nếu đang có nhu cầu sử đụng dòng xe này. Gia Linh