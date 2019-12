Người Hà Nội chuộng xe cỡ nhỏ ngay cả khi mua xe cũ

“1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh”

Chẳng ai bảo ai, câu nói này cứ cháy âm ỉ trong tâm thức những thanh niên trai tráng của miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng. Nó như một thước đo của thành công, một minh chứng của mẫu người đàn ông thành đạt trong cả sự nghiệp lẫn gia đình. Đó cũng là lý do người Hà Nội chắt chiu hơn trong cuộc sống và ô tô luôn là mục đích thứ 2 sau khi tậu được nhà. Điều này cũng được minh chứng bằng doanh số xe qua các năm giữa hai miền Nam - Bắc, lượng xe bán ra phía Bắc thường nhiều hơn so với phía Nam.

Đây có thể coi là nguyên nhân chính khiến lượng xe bán ra khu vực phía Bắc thường cao hơn so với phía Nam bất chấp thu nhập bình quân đầu người lẫn mức lương trung bình thấp hơn. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua nguyên nhân khách quan như địa hình và thời tiết, trong đó khu vực phía Bắc nhiều đồi núi, di chuyển vất vả và nguy hiểm hơn nên nhu cầu mua một chiếc 4 bánh cho gia đình luôn thường trực. Thời tiết rất nóng vào mùa hè, rất lạnh vào mùa đông cùng với môi trường ô nhiễm, ít cây xanh hơn cũng là lý do khiến nhu cầu xe hơi của người Hà Nội luôn nhiều hơn so với TP.HCM.

Nhu cầu mua xe của người Hà Nội thường lớn hơn các khu vực khác

‘Người Hà Nội’ chuộng xe gì?

Nếu nhìn vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam sau các năm từ hatchback, sedan đến đa dụng cỡ nhỏ luôn chiếm ưu thế. Trong đó, đóng góp phần lớn doanh số là khách hàng phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Ví như năm 2018, Toyota Vios là xe bán chạy nhất thị trường nhưng có tới 12.417 xe bán ra tại miền Bắc, 11.136 xe bán ra tại miền Nam. Khoảng cách này ngày càng tăng giữa những mẫu xe như Mazda3 (6.941/4.135 chiếc), Mazda CX-5 (6.245/4.137 chiếc), Kia Cerato (6.465/3.276 chiếc) hay Kia Morning (6.753/3.499 chiếc).

Ở chiều ngược lại những mẫu xe cỡ lớn được người miền Nam ưa chuộng hơn, đặc biệt là Innova với 11.033 xe bán ra tại đây nhiều hơn đáng kể so với 2.534 xe bán ra tại miền Bắc. Sở dĩ có sự trái ngược này là do thị hiếu giữa hai miền khác nhau, người miền Bắc chuộng trang bị và ngoại hình hơn trong khi người miền Nam ưa rộng rãi, thực dụng và cảm giác lái. Ngoài ra không thể bỏ qua việc thu nhập trung bình của người miền Bắc thấp hơn, đặt nặng nhu cầu mua xe cao hơn nên những mẫu xe cỡ nhỏ với chi phí hợp lý bán chạy hơn.

Những mẫu xe giá rẻ rất được săn đón

Thị trường xe cũ: Vẫn là xe nhỏ

Theo thống kê của Chợ Tốt Xe - một trong những trang mua bán xe trực tuyến lớn nhất Việt Nam, người Hà Nội rất chuộng những mẫu xe cỡ nhỏ đến từ Toyota, Kia, Mazda và Hyundai. Cụ thể, top xe được tìm kiếm nhiều nhất thường là những cái tên như Toyota Vios, Mazda3, Kia Morning, Honda City hay Toyota Camry. Trong 5 cái tên này, đáng chú ý là Honda City, mẫu xe không có doanh số cao tại miền Bắc lại được tìm kiếm nhiều trong thị trường xe cũ, có thể vì giá bán xe cũ phù hợp hơn chứ không phải vì người Hà Nội không thích Honda City.

Trong khi đó, Kia Morning có thể coi là chiếc 4 bánh bán chạy giá rẻ nhất thị trường nên không khó hiểu khi nó được tìm kiếm nhiều bởi nhu cầu mua xe cũ chạy dịch vụ hay che mưa che nắng với những người không dư dả về hầu bao là rất lớn. Vios, Mazda3 cũng được tìm kiếm nhiều bởi Vios lành xe, giữ giá trong khi Mazda3 rộng rãi, tiện nghi hơn và luôn có giá hấp dẫn so với các mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis.

Toyota Vios là mẫu xe được tìm kiếm nhiều khi mua cũ