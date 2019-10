Người Việt 'cuồng' Hyundai, không còn chuộng xe Toyota như trước

Dù chỉ lắp ráp và phân phối một thương hiệu ô tô Hyundai nhưng TC Motor vẫn vượt mặt THACO đang sở hữu nhiều thương hiệu đình đám như Kia, Mazda hay Peugeot trong tháng 9.2019 tại Việt Nam.

Cụ thể, tổng số lượng xe Hyundai bán ra bởi TC Motor trong tháng 9.2019 đã tăng gần gấp rưỡi so với tháng trước, đạt 7.681 xe. Số lượng xe bán ra trong 9 tháng đầu năm nay của Hyundai đã lên tới con số 55.473 chiếc, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái và 43% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, THACO xếp vị trí thứ 2 với tổng doanh số 7.536 chiếc, tăng 26%, tuy nhiên doanh số của THACO còn bao gồm cả mảng xe thương mại, bên cạnh các thương hiệu xe du lịch Mazda, Kia, Peugeot. Nằm ở vị trí thứ 3 là Toyota với 7.334 xe, tăng 45%. Rõ ràng, dù cùng tăng trưởng doanh số nhưng cả Toyota và THACO vẫn chưa thể vượt qua xe Hyundai đến từ Hàn Quốc.

Hyundai có danh mục sản phẩm xe du lịch đa dạng, tất cả 6 mẫu xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi lắp ráp tại Việt Nam đều đạt mức doanh số cao và ổn định theo từng tháng. Hai mẫu xe Accent và Grand i10 xuất hiện đều đặn trong top 5 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Một mình Toyota Vios khó có thể giúp Toyota Việt Nam giữ vững ngôi vương trong thời gian tới

Toyota Việt Nam có Vios bán chạy nhất thị trường Việt Nam, nhưng TC Motor có các mẫu xe khác đều ăn khách tại Việt Nam. Nếu Hyundai có thêm phân khúc Crossover gầm cao với 3 mẫu xe Kona, Tucson và SantaFe đều ăn khách thì Toyota hoàn toàn vắng bóng ở phân khúc này. Thậm chí mẫu xe chủ lực Toyota Corolla Altis cũng chưa thể cạnh tranh về doanh số với Hyundai Elantra.

Bù lại, Toyota Việt Nam còn có Fortuner và Innova với doanh số khá tốt trong tháng 9.2019 vừa qua.Ở phân khúc hạng A, Hyundai Grand i10 của TC Motor vẫn là ông vua doanh số với 1.668 xe bán ra, vượt qua cả Kia Morning của THACO hay Wigo của Toyota Việt Nam.

Hiện tại xe Hyundai tại Việt Nam chỉ còn thiếu phân khúc sedan hạng D với mẫu Sonata trong khi Toyota có Camry, nếu mẫu xe Sonata được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, nhiều khả năng TC Motor còn vượt xa Toyota về doanh số trong những tháng tới.

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Hyundai và Mazda

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.767 xe trong tháng 9.2019, tăng 29% so với tháng trước đó và tăng 11% so với tháng 9.2018. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.994 xe, tăng 35% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.773 xe, tăng 21% so với tháng 8.2019.

Hãng xe Việt - VinFast lần đầu góp mặt trong báo cáo bán hàng của VAMA ghi nhận doanh số bán ra 227 chiếc trong tháng 9.2019.