Nguyên nhân Honda HR-V trở thành 'quả bom xịt' tại Việt Nam

Honda HR-V chỉ đạt doanh số 138 xe bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 8.2019, bị đối thủ Hyundai Kona bỏ xa với doanh số 484 chiếc. Trong khi đó, Ford EcoSport dù có kích thước nhỏ hơn và mẫu mã cũ hơn cũng đã đạt 271 xe bán ra. Điều này cho thấy Honda HR-V chưa thật sự thu hút khách hàng dù mang nhãn Honda - Nhật Bản.

Không chỉ riêng tháng 8.2019 Honda HR-V đạt doanh số không như mong đợi, những tháng trước đó mẫu xe này cũng có những kết quả đáng thất vọng. Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số của HR-V đạt 1.051 chiếc, bình quân mỗi tháng bán được 175 chiếc. So với các đối thủ như Hyundai Kona (bán ra 3.213 chiếc sau 6 tháng đầu năm 2019) và Ford EcoSport (bán ra 2.120 chiếc sau 6 tháng đầu năm 2019), Honda HR-V có doanh số bán ra rất thấp.

Tình hình doanh số không mấy khả quan của Honda HR-V không chỉ xuất hiện trong năm 2019 mà đã bắt đầu từ cuối năm ngoái. Được biết, Honda HR-V trong tháng đầu tung ra thị trường Việt Nam (tháng 10.2018) đã đạt doanh số 740 xe và chiếm luôn ngôi vương của Ford EcoSport. Thế nhưng, tình hình này không tiếp tục xảy ra trong những tháng kế tiếp. Từ vị trí dẫn đầu, Honda HR-V rơi dần xuống chót bảng xếp hạng xe bán chạy.

Dù được đánh giá cao về cảm giác lái, Honda HR-V chưa thể chinh phục khách Việt với giá bán quá cao

Tuy nhiên, việc không còn sức hút như những ngày đầu tung ra thị trường phần lớn có thể do định giá bán. Trước hết, Honda HR-V hiện đang là mẫu SUV hạng B đắt nhất phân khúc với giá bán từ 789 - 871 triệu đồng. Để xe có thể lăn bánh, khách Việt có thể phải chi trả mức giá lên đến 1 tỉ đồng (đối với phiên bản cao nhất).

Giá bán Honda HR-V đứng ở một mức mới trong phân khúc, cao hơn 146 - 171 triệu đồng so với đối thủ Hyundai Kona và cao hơn 182 - 241 triệu đồng so với Ford EcoSport. Giá bán cao hơn, nhưng Honda HR-V cũng thiếu nhiều trang bị nếu so với Hyundai Kona như hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp. Mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản này chỉ có cảm biến lùi, trong khi Hyundai Kona có cả cảm biến trước và sau. Thông số động cơ của Hyundai Kona cũng vượt trội hơn Honda HR-V.

Điểm nổi bật của Honda HR-V là hệ thống phanh tay điện tử và cách bố trí gập mở ghế linh hoạt có tên Magic Seat. Những trang bị như cửa sổ trời, lựa chọn chế độ lái... đều có ở Hyundai Kona. Mẫu xe Hàn Quốc còn có hệ thống sạc không dây chuẩn Qi.

Honda HR-V có nhiều tiện nghi nhưng không thể so với những trang bị trên Hyundai Kona

Ngoài ra, với số tiền mua Honda HR-V, khách hàng thậm chí còn có thể tính toán đến những dòng crossover và SUV có kích thước lớn hơn như Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn (giá 799 triệu đồng) và bản 2.0 đặc biệt (giá 878 triệu đồng), Mitsubishi Outlander CVT 2.0 (giá 808 triệu đồng), Mazda CX-5 2.0L 2WD (giá 899 triệu đồng), Kia Sorento GAT (giá 799 triệu đồng) hay Chevrolet Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT (giá 868 triệu đồng).

Honda HR-V không phải là trường hợp duy nhất đóng vai "quả bom xịt" của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam khi trước đó chiếc xe hatchback cỡ B - Honda Jazz cũng đã rơi vào trường hợp tương tự khi định giá bán quá cao và hiện đã ngừng bán ở Việt Nam sau một thời gian giảm giá khủng để đẩy hết hàng tồn kho.