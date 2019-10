Doanh số các dòng xe tiêu biểu của Mitsubishi luôn có sự tăng trưởng ấn tượng

Trong tháng 1.2019, doanh số của Mitsubishi đạt 2.570 chiếc, tăng kỷ lục 118% so với tháng 12.2018 và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 5.2019, Mitsubishi Triton đã có doanh số lên đến 868 xe, xếp thứ 2 trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam theo bảng xếp hạng của VAMA. Trong cùng thời điểm, Xpander đạt doanh số 7.544 xe và xếp thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy. Vậy đâu là những lý do đưa Mitsubishi trở thành thương hiệu xe ô tô chiếm được sự tin tưởng của khách hàng Việt Nam?

Đột phá thiết kế thành công

Từ khi ra mắt năm 2016, thiết kế Dynamic Shield đã thực sự trở thành một bước ngoặt lịch sử của Mitsubishi. Không chỉ khoác lớp áo mới ấn tượng, mạnh mẽ, các mẫu xe được áp dụng Dynamic Shield còn sở hữu bước tiến vượt bậc về hiệu năng vận hành - khả năng cách âm cùng độ an toàn, theo đúng như triết lý “Vẻ đẹp đến từ công năng" mà hãng theo đuổi. Các dòng xe Mitsubishi với thiết kế mới rất phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam khi chiếc ô tô không chỉ đơn thuần là phương tiện để di chuyển mà còn đại diện cho vẻ đẹp và phong cách cá nhân.

Vì thế, bắt đầu với Outlander 2016 cho đến Xpander 2019, đơn đặt hàng cho những sản phẩm mang thiết kế Dynamic Shield luôn cao vượt trội. Điển hình, doanh số bán tại Việt Nam của Xpander sau 1 năm ra mắt đã đạt đến kỷ lục 10.000 chiếc, tạo nên hiện tượng mới trong thị trường xe hơi.

Mitsubishi Xpander với thiết kế Dynamic Shield hiện đang là mẫu xe thành công trong phân khúc MPV

Công nghệ tiên tiến

Nhắc đến một trong những yếu tố giúp Mitsubishi chinh phục hàng triệu trái tim khách hàng thì không thể bỏ qua các công nghệ mà hãng đã phát triển. Điển hình như Công nghệ RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) sử dụng trên thiết kế khung xe của Mitsubishi không chỉ giúp bảo vệ người lái mà còn bảo vệ tất cả hành khách trên xe dù ở vị trí nào. Phần đầu và đuôi xe với thiết kế tăng cường giúp hấp thu và phân tán lực, giảm thiểu các tác động trong trường hợp xảy ra va chạm. Trong khi đó, phần thân xe được gia cố với nhiều vật liệu thép siêu cường vừa tăng độ cứng cáp vừa giảm trọng lượng chung của thân xe giúp xe linh hoạt khi điều khiển.

Bên cạnh đó, khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu của các dòng xe Mitsubishi cũng là những yếu tố được cộng đồng xe tại Việt Nam tán thưởng. Bí mật nằm ở khối động cơ MIVEC cải tiến nằm bên dưới nắp capo các mẫu xe có thể kiểm soát van biến thiên và điều chỉnh các van nạp và van xả độc lập để tăng công suất động cơ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Động cơ MIVEC giúp tăng khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu

Nỗ lực nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng

Để có được thành công như hôm nay, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đã không ngừng nỗ lực để tiếp cận khách hàng tiềm năng cũng như chăm sóc chu đáo những khách hàng hiện tại bằng việc liên tục khai trương các đại lý mới, đầu tư vào các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng chuyên nghiệp. Hiện nay, Mitsubishi đã có mặt 30 các tỉnh thành có nhu cầu sử dụng ô tô cao nhất nước.

Song song đó, các chương trình lái thử xe, những chuyến đi caravan khắp miền đất nước hay các câu lạc bộ Pajero Sport, Xpander… còn trở thành cầu nối gắn kết giữa khách hàng với MMV, đồng thời mở ra sân chơi cho những tay lái đam mê trải nghiệm và khám phá.

Mới đây, đại diện Mitsubishi cũng vừa công bố về việc Xpander sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5.2020, qua đó giải quyết bài toán khan hàng của mẫu xe này cũng như đáp ứng kỳ vọng về chi phí hấp dẫn của khách hàng trong thời gian tới.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động, MMV vừa cho ra mắt 3 phiên bản đặc biệt Pajero Sport SE, Outlander SE và Xpander SE với những cải tiến về nội ngoại thất, mang đến diện mạo tươi mới, mạnh mẽ hơn. Điểm nhấn ấn tượng nhất trên các phiên bản này là âm thanh cao cấp RockFord Fosgate được trang bị trên hệ thống loa của xe mà không cần thêm sự nâng cấp nào. Trải nghiệm cùng xe Mitsubishi vì thế sẽ trở nên thư giãn và tuyệt vời hơn, đúng như phương châm “Tiếp bước hành trình mới” mà MMV cam kết.

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm Pajero Sport SE được trang bị hệ thống âm thanh chất lượng đỉnh cao RockFord Fosgate

Với chiến lược kinh doanh đột phá, MMV đang cho thấy những nỗ lực của hãng trong việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và đa dạng, hướng tới trải nghiệm chân thực cho người dùng. Qua đó, MMV cam kết đáp ứng mọi nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng trên thị trường ô tô Việt.