Nissan Juke 2020 có diện mạo lạ mắt và thu hút hơn đời cũ

Nissan Juke 2020 mới có kiểu dáng khác biệt so với các mẫu crossover cỡ nhỏ trên thị trường. Việc chuyển đổi sang khung gầm CMF-B hoàn toàn mới giống Renault Captur và Clio đảm bảo không gian xe rộng rãi hơn đời cũ, nhờ thế cải thiện nhược điểm hạn chế ở hàng ghế sau trước kia.

Xe có kích thước dài, rộng cao lần lượt (4.210 x 1.595 x 1.800)mm. Trọng lượng xe giảm 23 kg cũng nhờ thay đổi khung gầm. Tỉ lệ thân xe phân bổ tốt hơn, trần xe và cột C màu tương phản dạng nổi cùng đường gờ hông rành mạch, gân guốc tạo dáng vẻ năng động hiếm thấy trong phân khúc crossover hiện nay. Màu sơn đỏ độc quyền có tên Fuji Sunset được bổ sung vào 10 màu sơn gốc vốn có.

Bên trong nội thất xe cũng được nâng cấp đáng kể. Khoảng để chân hàng ghế sau đã tăng thêm 58 mm, cùng với khoảng trần 11 mét, khoang hành lý cũng có thể tích lớn hơn 20%, lên mức 422 lít. Nội thất Nissan Juke mới đã thanh thoát và năng động hơn với bảng táp lô thoáng tích hợp màn hình hệ thống giải trí đặt thẳng, vô lăng thể thao vát đáy phẳng và bảng điều khiển trung tâm chỉ còn vài cụm nút bấm điều hòa. Toàn bộ chất liệu nội thất đều được cải thiện, mềm mại và cao cấp hơn nhiều. Bản thân phiên bản tiêu chuẩn Nissan Juke 2020 đã sở hữu ghế thể thao và tùy chọn bọc da Alcantara.

Ngoài ra, ở phiên bản mới này còn được trang bị màn hình thông tin giải trí đứng 8 inch, sử dụng hệ thống thông tin NissanConnect, tương thích Apple CarPlay, Android Auto, và Google Assistant. Chủ xe sẽ có hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp Bose Personal Plus nếu chi thêm tiền.

Nội thất xe cao cấp hơn và cho cảm giác thể thao hơn đời xe cũ

Các trang bị an toàn gồm có: công nghệ Nissan Intelligent Mobility, hệ thống phanh tự động khẩn cấp thông minh có chức năng nhận diện người bộ hành và lái xe đạp (Intelligent Emergency Braking with Pedestrian and Cyclist Recognition), hệ thống nhận diện tín hiệu giao thông (Traffic Sign Recognition), công nghệ cảnh báo lệch làn thông minh (Intelligent Lane Intervention), cảnh báo phương tiện băng qua sau xe (Rear Cross Traffic Alert) và cảnh báo điểm mù (Blind Spot Intervention).