Nissan Livina - MPV giá rẻ mới ra mắt có thể về Việt Nam

Nissan Livina 2019 vừa chính thức tung ra thị trường Đông Nam Á. Khá ngạc nhiên khi mẫu MPV 7 chỗ này được phát triển từ chính Mitsubishi Xpander. Hầu hết các thông số kỹ thuật của Xpander được chuyển giao sang mẫu xe mới của Nissan.Trong đó, hãng xe Nhật Bản chủ yếu làm mới lại đôi chút phần đầu xe để khác biệt với nhận diện ngôn ngữ Dynamic Shield hình chữ X của Mitsubishi.

Giờ đây, Nissan Livina sở hữu mặt trước với lướt tản nhiệt cải tiến mang hơi thở của ngôn ngữ thiết kế V-Motion với hình chữ V làm chủ đạo thay vì chữ X. Cụm đèn pha đặt thấp, đèn sương mù “mắt hí” đặt cao hơn vẫn được giữ lại, khác biệt nằm ở đèn xương mù hình thang thay vì tròn cùng cản trước mảnh hơn, vòm bánh xe bo tròn không vuông vức.

Ngoại trừ thiết kế thay đổi nhẹ để khác biệt, người em song sinh của Xpander vẫn trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít cho công suất 104 mã lực, mô men xoắn 141 Nm kết hợp cùng hộp số tay 5 cấp và tự động 4 cấp như Xpander. Khoảng sáng gầm xe 205 mm, la zăng trên 16 inch vẫn tiếp tục được duy trì.

Những trang bị nổi bật của xe có thể kể đến như màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto cùng màn hình đa thông tin phía sau vô lăng, camera lùi, khởi động Start/Stop, cổng sạc 12V… Xe có tới 5 biến thể khác nhau tại Indonesia bao gồm Livina E MT/EL MT/ EL AT/VE AT và VL AT. Tất cả các phiên bản được trang bị 2 túi khí, riêng bản VE AT và VL AT có thêm hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng VDC và camera lùi.

Giá Nissan Livina 2018 bắt đầu từ 198,8 triệu rupiah, tương đương 14.114 USD cho bản E MT. Bản cao cấp nhất của xe có giá cao hơn khá nhiều với 261,9 triệu rupiah tương đương 18.595 USD. Tại Indonesia, Livina được ra mắt nhằm thay thế cho mẫu xe cũ vốn bị lép vế trong phân khúc MPV giá rẻ đang bị Toyota Avanza, Daihatsu Senia, Honda Mobilio và Suzuki Ertiga lấn lướt.

Tại Việt Nam, Nissan Livina từng được biết đến với cái tên Grand Livina bán ra vào tháng 4.2010 dưới dạng xe lắp ráp nhưng ngừng sản xuất vào năm 2012 do những vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu vì linh kiện xe chủ yếu được sản xuất tại nước ngoài.

Doanh số của xe cũng không ấn tượng bởi kiểu dáng không mấy hấp dẫn và cái bóng quá lớn từ Toyota Innova. Tuy nhiên, chất lượng của xe lại được người sử dụng đánh giá cao nhờ ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Trên thị trường xe cũ mẫu xe này khá được ưa chuộng nhờ những ưu điểm kể trên.

Dự kiến, với sự thành công của Mitsubishi Xpander và "danh tiếng" cũ, Nissan Livina có thể sớm bán ra thị trường Việt Nam với ít phiên bản hơn. Nếu thực sự tham chiến, mẫu xe này có tiềm năng thúc đẩy doanh số có phần ảm đạm của Nissan tại Việt Nam nhưng vô hình chung lại cạnh tranh với người anh song sinh Mitsubishi Xpander.

Việt Đức