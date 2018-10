Nữ tài xế BMW uống rượu tông xe liên hoàn: Như lời cảnh tỉnh

[VIDEO] Nữ tài xế BMW gây tai nạn thảm khốc ở Ngã tư Hàng Xanh

Giữa đêm qua (21.10), Hàng Xanh náo loạn, đau thương, cư dân mạng trên Facebook cũng bị đánh thức bởi thông tin: Nữ tài xế xe sang BMW đâm xe liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, 1 người tử vong, hàng chục người bị thương. Thông tin ban đầu tại thời điểm đó cho thấy nữ tài xế không bị thương, chỉ hoảng loạn nhưng có cả chục người phải nhập viện, 1 cô gái tử vong và chiếc taxi gần như bẹp dúm một bên hông.

Được biết, chiếc BMW gây tai nạn đang di chuyển ở tốc độ cao hướng từ đường Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn qua ngã tư Hàng Xanh thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM thì gây tai nạn. Ở thời điểm đó có nhiều xe đang dừng đèn đỏ khiến vụ va chạm càng khốc liệt. Hàng chục xe máy bị tông nát, xe chỉ dừng lại khi tông vào chiếc taxi. Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, gần chục người bị thương trong đó có 3 người bị thương nặng.

[VIDEO] Nữ tài xế BMW sau tai nạn ở Hàng Xanh: "Mọi người ở đây em lo"

Phía Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành tạm giữ nữ lái xe Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) để làm rõ hành vi gây tai nạn. Phía bà Nga đã thừa nhận, trước khi lái xe có uống bia rượu, khi tự lái ô tô về thì gây ra tai nạn. Được biết, vào thời điểm đó nồng độ còn đo được của bà Nga là 0,94 miligam/lít khí thở. Thông thường, nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển ô tô trên 0,25 miligam/lít khí thở đã là quá cao.

Từ vụ việc trên, có thể thấy điểm chung của nhiều vụ tai nạn tại Việt Nam, đặc biệt là vào buổi tối có nhiều tác nhân đến từ bia rượu. Dù số lượng tài xế lái xe ô tô sau khi uống rượu ít hơn xe máy nhưng khi gặp sự cố thường gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, chủ yếu làm ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh mạng của người khác. Giống như vụ việc đêm 21.10, tài xế không bị thương nhờ chiếc xe sang bảo vệ nhưng những người đi xe máy, thậm chí tài xế lái taxi lại bị liên lụy.

[VIDEO] Gặp nạn nhân vụ nữ tài xế BMW say rượu gây tai nạn ở Hàng Xanh

Mặc dù nguy hiểm như vậy nhưng lái xe sau khi uống rượu bia lại gần như là thói quen của đại đa số người Việt nhất là những người đi xe 2 bánh. Và như bất kỳ chất kích thích nào khác, những người có hơi men thường có xu hướng đi nhanh, “dũng cảm” hơn, thậm chí thích thể hiện hơn. Mỗi đêm, vẫn có hàng chục ngàn cuộc nhậu diễn ra, mấy ai trong số đó bắt xe ôm, taxi về? gọi người thân chở về? Chắc bạn cũng đã biết câu trả lời.

Tất nhiên, phần lớn họ đều may mắn về tới nhà an toàn, nhưng ai sẽ là người xui xẻo tiếp theo, hại mình hại người như nữ tài xế xe BMW? Không ai trả lời được, cũng chẳng ai có thể tự tin “tôi say, vẫn lái xe an toàn”, họ chỉ tự tin lúc say mà thôi…

Phong Trần

Ảnh: Đức Tiến