Sau khi lọt vào vùng trũng doanh số trong tháng 8 do ảnh hưởng của tháng “ngâu”, Toyota Camry bứt tốc về doanh số “lên đỉnh” trong tháng 10 đưa dung lượng phân khúc sedan hạng D lên tầm cao mới.

Bỏ xa đối thủ Toyota Corolla Altis tới 203 điểm, Mazda3 thế hệ mới vừa giành giải “Thailand Car of the Year 2019 - Xe của năm 2019”, do Hiệp hội nhà báo ô tô Thái Lan tổ chức.