Ô tô đua giảm giá, thị trường Việt Nam tìm lại đà tăng trưởng

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đang vẽ nên “đồ thị hình sin” với tình hình doanh số tiếp tục diễn biến khá thất thường. Ngay sau khi “trượt” dốc trong tháng 4.2019, thị trường lập tức tìm lại đà tăng trưởng.

Cụ thể, theo số liệu từ VAMA, trong tháng 5.2019 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.373 xe các loại, tăng 30% so với tháng 4.2019 và tăng 18% so với tháng 5.2018. Trong đó, phân khúc xe du lịch chiếm tỉ lệ cao nhất với 19.517 xe, tăng 36% so với tháng liền trước, phân khúc xe thương mại đạt 7.345 xe, tăng 21%. Riêng xe chuyên dụng chỉ đạt 511 xe, giảm 12% so với tháng 4.2019.

Bước hồi phục nhanh chóng về doanh số bán ô tô trong tháng 4.2019 tiếp tục cho thấy sự thất thường đang diễn ra trên thị trường ô tô Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, đây đã là lần thứ ba sức mua ô tô tăng trưởng, đan xe với những lần sụt giảm mạnh trong tháng 2 và tháng 4.2019.

Cộng dồn doanh số bán 6.278 xe Hyundai của Hyundai Thành Công với báo cáo bán hàng của VAMA, tổng lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 5.2019 đạt 33.651 xe, tăng 6.454 xe so với tháng 4.2019.

Dễ dàng nhận thấy, cú tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam tháng 5.2019 phần lớn nhờ động thái giảm giá bán lẻ của nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô đối với nhiều dòng xe . Trong đó, có những mẫu xe như Nissan X-Trail, Ford Everest, Chevrolet Trailblazer… giảm giá bán lẻ đến cả trăm triệu đồng, nhiều mẫu xe có sản lượng bán hàng tốt như Toyota Vios, Honda Jazz, Mazda CX-5… cũng được đại lý áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng trong tháng 5.2019.

Bên cạnh đó, một số mẫu ô tô nhập khẩu vốn hút khách như Mitsubishi Xpander, Honda CR-V, Ford Ranger… có nguồn cung dồi dào hơn so với tháng 4.2019 cũng góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng trong tháng 5.2019 gia tăng. Số liệu từ VAMA cho thấy, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.162 xe, tăng 8%, trong khi ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.211 xe, đạt tỉ lệ tăng trưởng lên đến 75% so với tháng trước.

Xét theo khía cạnh nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam, trong tháng 5.2019 Trường Hải (THACO) tiếp tục dẫn đầu với tổng lượng xe bán ra đạt 7.540 xe (gồm các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Bus, Thaco Truck) giảm 7% so với tháng trước. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô thuộc các thương hiệu KIA đạt 2.376 xe (giảm 4% so với tháng trước), Mazda đạt 2.444 xe (giảm 6% so với tháng trước)…

Toyota Việt Nam xếp thứ 2 với doanh số bán đạt 6.321 xe, tăng 51%. Hyundai Thành Công xếp thứ 3 với 6.278 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi đạt 3.088 xe tăng 138%, Ford với 3.000 xe bán ra (tăng 39%), Honda đạt 2.975 xe (tăng 35%) so với tháng 4.2019.

Theo số liệu từ báo cáo của VAMA, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 126.646 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 35%, xe thương mại 0,2% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động trong thời gian tới khi có sự xuất hiện của những mẫu xe mới cùng với cuộc đua giảm giá bán xe giữa các nhà sản xuất, đại lý ô tô dự kiến tiếp tục tái diễn.

Trần Hoàng

Ảnh: Bá Hùng