Ô tô ồ ạt giảm giá ra mẫu mã mới, thị trường tiếp đà tăng trưởng

Nỗ lực kích cầu của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô tại Việt Nam… đang tạo động lực cho sự hồi phục sức mua trên thị trường ô tô giai đoạn cuối năm 2019.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong tháng 10.2019, tổng doanh số bán xe của các thành viên thuộc VAMA đạt 28.948 xe, tăng 4,3% so với tháng 9.2019. Trong đó, xe du lịch vẫn chiếm đa số với 21.355 chiếc bán ra trên thị trường, xe thương mại chiếm 7.228 chiếc và xe chuyên dụng chiếm 365 chiếc.

Cộng dồn 7.737 xe Hyundai các loại do TC Motor phân phối, tổng lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 10.2019 đạt gần 36.700 xe (chưa tính doanh số bán xe VinFast và một số thương hiệu ô tô như Audi, BMW, Mercedes-Benz, Subaru, Volvo…)

Theo số liệu VAMA, đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau khi sức mua hồi phục từ tháng 9.2019. Tính từ đầu năm đến nay, tháng 10.2019 là một trong 3 tháng, tổng doanh số bán xe của các thành viên thuộc VAMA đạt mức cao nhất (sau tháng 1 và tháng 3.2019).

Sức mua ô tô tiếp đà hồi phục trong tháng 10.2019 một phần xuất phát từ nỗ lực kích cầu của các DN kinh doanh ô tô trên thị trường. Những chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá bán một số mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô… áp dụng trong tháng 10.2019 đã góp phần kích thích tâm lý mua sắm của khách hàng. Trong số đó, có những mẫu xe như Ford Everest, Toyota Fortuner, Vios, Honda CR-V hay Chevrolet Trailblazer… được DN kết hợp với đại lý ưu đãi, giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, sự kiện Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra vào cuối tháng 10.2019 với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới cũng góp phần mang lại tín hiệu lạc quan cho thị trường ô tô. Chỉ trong 5 ngày diễn ra triển lãm, các thương hiệu như Audi, Toyota, Ford… đã bán ra hàng trăm xe.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô sự hồi phục của thị trường ô tô trong tháng 10.2019 vẫn còn khá chậm, mức tăng trưởng thực sự không đáng kể so với tháng rước. Cụ thể, doanh số bán xe Hyundai của TC Motor đạt 7.737 xe, tăng 57 xe so với tháng 9.2019, qua đó đưa TC Motor vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô. Trong khi đó, so với tháng liền trước đó, tổng doanh số bán ô tô của Trường Hải (THACO) đạt 7.658 xe tăng 2%, Toyota đạt 7.216 xe giảm 2%, Honda đạt 3.058 xe, tăng 7%, Mitsubishi đạt 3.566 xe tăng 16%. Trong khi Ford đạt mức tăng trưởng cao nhất (25%) với 3.114 xe bán ra trong tháng 10.2019.

Số liệu từ báo cáo bán hàng của VAMA cũng cho thấy, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu đang tăng trưởng nhanh và dần tạo sự cân bằng với ô tô lắp ráp trong nước. Cụ thể, trong tháng 10.2019 doanh số bán ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.542 xe, tăng 16%, trong khi xe lắp ráp trong nước đạt 16.406 xe, giảm 3% so với tháng trước.

Trong cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 10.2109, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đnag chứng tỏ vị thế. Cụ thể, mẫu Mitsubishi Xpander nhập khẩu từ Indonesia lần đầu vượt qua Toyota Vios lắp ráp trong nước để vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Ford Ranger, Honda CR-V… nhập khẩu từ Thái Lan cũng lấn át các dòng xe lắp ráp vốn hút khách như Toyota Fortuner, Innova, Mazda3 hay KIA Cerato…

Tính đến hết tháng 10.2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 118% so với cùng kì năm ngoái. Cũng theo thống kê từ VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10.2019 tăng 16% so với cùng kì năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định, với sự xuất hiện của các mẫu mã mới cùng với thói quen mua sắm ô tô dịp cuối năm của người Việt, thị trường ô tô sẽ rất cạnh tranh và tăng trưởng mạnh trong những tháng còn lại của năm 2019.