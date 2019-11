Trong tháng 10, phân khúc SUV 7 chỗ tiếp tục tăng trưởng với 3.569 xe bán ra, nhiều hơn 231 xe so với tháng trước. Như thường lệ, chiếm phần lớn doanh số trong phân khúc vẫn là Toyota Fortuner và Hyundai SantaFe luôn là đối thủ bám sát theo sau kế đến là đại diện Ford Everest đến từ Mỹ hay Mazda CX-8 từ Nhật Bản. Đây đều là những cái tên có doanh số lên tới hàng trăm, đại diện cho top xe bán chạy trong phân khúc, đối lập hoàn toàn với những cái tên còn lại như Misubishi Pajero Sport hay Chevrolet Traiblazer và Isuzu Mu-X vốn chỉ có thành tích dừng ở 2 con số.

Cụ thể, sau tháng tăng trưởng kỷ lục hơn gấp đôi đạt 1.436 xe trong tháng 9, doanh số của mẫu SUV 7 chỗ của Toyota vẫn ở mức khiến đối thủ phải ngước nhìn dù có sa sút nhẹ với 1.392 xe, bán ít hơn 44 xe so với tháng trước. Với thành tích này, Toyota Fortuner tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu sau 10 tháng kinh doanh với 10.109 xe. Dù không bỏ xa đối thủ gần nhất như doanh số của 2 tháng bùng nổ mới đây nhưng đó cũng là thành tích ấn tượng của mẫu SUV 7 chỗ đến từ Nhật Bản sau 1 năm “sảy chân”.

Bị Toyota Fortuner bỏ xa trong 2 tháng gần đây nhưng doanh số của Hyundai SantaFe vẫn tăng trưởng đều trong 3 tháng liên tiếp với thành tích 888 xe bán ra trong tháng 10. Mặc dù doanh số 2 tháng gần nhất chỉ bằng hơn 1 nửa so với đối thủ Nhật Bản nhưng doanh số cộng dồn sau 10 tháng kinh doanh của hãng xe Hàn lại bám đuổi không xa Fortuner với 7.479 xe, ít hơn 2.630 xe. Thiết kế mới hiện đại, thể thao nhiều tiện nghi tiếp tục là lợi thế của Hyundai SantaFe khi cạnh tranh với những đối thủ trong phân khúc chủ yếu đến từ Nhật – Mỹ.

Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam những tháng gần đây không thay đổi về thứ hạng, Ford Everest vẫn tiếp tục bám đuổi sát nút Hyundai SantaFe ở vị trí thứ 3 nhờ nhiều tháng tăng trưởng liên tiếp. Trong tháng 10, hãng xe Mỹ bán được 784 chiếc Everest, nhiều hơn 95 chiếc so với tháng 9. Doanh số cộng dồn của Ford Everest đạt 6.318 xe, hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ gần nhất nếu bùng nổ hơn trong 2 tháng cuối năm.

Tăng nhẹ 2 chiếc so với tháng trước, Mazda CX-8 vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 trong phân khúc SUV 7 chỗ với 309 xe, giảm 101 xe so với tháng 8. Điều này dễ hiểu bởi xe chỉ vừa được ra mắt vào giữa tháng 6, trong 3 tháng đầu ra mắt doanh số bán hàng thường bùng nổ hơn trước khi đi vào ổn định. Như vậy, doanh số cộng dồn của Mazda CX-8 từ giữa tháng 6 đã đạt 1.887 xe bán ra. Đây là thành tích tốt của tân binh nhà Mazda khi được coi là quân bài đầu tiên của Thaco với mục tiêu đưa thương hiệu này nâng tầm cao cấp hơn so với truyền thống giá rẻ trước đó. Bù lại, Mazda CX-8 là chiếc xe đẹp thửa từ CX-9 với nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại, sang trọng.

Dẫn đầu thái cực còn lại là Mitsubishi Pajero Sport, dù tăng trưởng liên tiếp trong mấy tháng gần đây nhưng cũng chỉ giúp hãng xe Nhật Bản đạt thành tích tiệm cận 3 con số với 99 xe bán ra, nhiều hơn 35 xe so với tháng 9. Mức tăng trưởng này giúp Pajero Sport đạt thành tích 751 xe bán ra trong 10 tháng đầu năm, chưa bằng 1 nửa doanh số đối thủ gần nhất là Mazda CX-8 mới chỉ bán ra từ giữa tháng 6 hay chỉ bằng 1 nửa thành tích tháng bán chạy nhất của Toyota Fortuner. Rõ ràng so với thành tích của người anh em Xpander, Pajero Sport là một trong những mẫu xe đáng quên của Mitsubishi.

Ở vị trí áp chót bảng xếp hạng không ai khác là Chevrolet Trailbalzer với 49 xe bán ra trong tháng giảm 14 xe so với tháng 9. Dù sao, an ủi là thành tích từ đầu năm đến nay của Trailblazer vẫn hơn đối thủ Mitsubishi Pajero Sport 1 bậc với 878 xe bán ra, nhiều hơn 127 xe. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả đáng buồn với một mẫu SUV từng làm mưa làm gió phân khúc nhờ lợi thế thông quan sớm sau khó khăn của Nghị định 116.

Chỉ kém 1 xe, Isuzu Mu-X vẫn phải tiếp tục “đội sổ” khi chỉ có 48 xe bán ra thị trường. Tính từ đầu năm, hãng xe Nhật Bản bán được 419 xe, tiếp tục vị trí cuối bảng xếp hạng. Giống như bán tải D-Max, những mẫu xe của Isuzu vẫn luôn bị đánh giá là “kém duyên” tại thị trường Việt Nam dù có giá rẻ nhất phân khúc.