Phân khúc xe bán tải tháng 9.2019, Toyota Hilux vụt sáng

Trong tháng 9.2019, doanh số xe bán tải tiếp tục giảm nhẹ 2% xuống còn 1.774 xe bán ra thị trường, bất chấp đã qua tháng “ngâu”. Trong đó, đáng chú ý là hiện tượng Toyota Hilux khi bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 trong khi ông vua Ford Ranger giảm mạnh doanh số. Tuy nhiên với khoảng cách quá lớn, vị trí số 1 vẫn thuộc về xe bán tải Mỹ trong khi 4 cái tên còn lại có doanh số khá đều, không quá cách biệt trừ “con ghẻ” Isuzu D-Max.

Cụ thể, Ford Ranger gây thất vọng khi chỉ có 975 xe được bán ra trong tháng 9, giảm tới 302 xe so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn so với 624 xe bán ra vào cùng kỳ năm ngoái. Việc năm ngoái doanh số Ranger ảm đạm là do đối thủ Chevrolet Colorado đang lên cùng với tâm lý chờ Raptor ra mắt trong tháng 10 tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 (Vietnam Motor Show 2018). Với một mẫu xe luôn dẫn đầu phân khúc với khoảng cách xa như Ranger, “mất” 302 xe trong tháng 9 cũng đã đủ nhiều hơn doanh số của đối thủ cạnh tranh gần nhất là Toyota Hilux và khiến mẫu xe này tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 9 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Ford Ranger giảm mạnh doanh số trong tháng 9.2019

Trong tháng 9, Hilux là nhân tố bất ngờ khi tăng mạnh doanh số từ 85 chiếc trong tháng 8 tới 256 chiếc trong tháng 9, vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau Ford Ranger. Tuy nhiên, so với 334 chiếc bán ra trong cùng kỳ năm ngoái, Hilux vẫn giảm doanh số kha khá dù đứng thứ hạng cao hơn 1 bậc. Tháng 9 cũng là tháng Toyota tổ chức khá nhiều chương trì quảng bá cho dòng bán tải này nên Hilux hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số trong tháng 10.

Ngậm ngùi về 3 sau khi bị Hilux vượt mặt, Mitsubishi Triton vẫn duy trì đà tăng trưởng nhẹ với 247 chiếc nhiều hơn 15 xe so với tháng trước. Rõ ràng, không phải Mitsubishi Triton “yếu”, chỉ là Toyota Hilux “mạnh” hơn mà thôi. Tuy nhiên, doanh số của Triton ở thời điểm này được đánh giá là thấp hơn kỳ vọng bởi cùng kỳ năm ngoái thế hệ cũ của xe đã đạt doanh số 294 chiếc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Với thiết kế lột xác cùng 1 số cải tiến Triton cần phải làm được nhiều hơn mức doanh số “nhàng nhàng” trên dưới 200 xe.

Chevrolet Colorado tăng gần gấp đôi doanh số so với tháng trước Chevrolet Colorado cũng là một nhân tố đáng chú ý trong tháng 9 với đà tăng trưởng mạnh từ 94 chiếc bán ra trong tháng 8 tới 164 chiếc trong tháng 9. Mặc dù vậy, so với 456 chiếc của cùng kỳ năm ngoái, mẫu bán tải đồng hương của Ford Ranger vẫn chưa thể tìm được ánh hào quang khi ngậm ngùi ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Mazda BT-50 tiếp tục là cái tên trượt dài so với thời đỉnh cao từng là đối trọng của vua bán tải Ford Ranger. Trong tháng 9, mẫu bán tải thuộc “biên chế” của Trường Hải (THACO) chỉ bán được 108 chiếc, tăng 7 chiếc so với tháng 8 và ít hơn 41 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa bàn về trang bị, cái khó của BT-50 ở thời điểm hiện tại là thiết kế quá hiền và khá lạc hậu so với các đối thủ trong phân khúc. Đây có thể là lý do khiến mẫu bán tải đến từ Nhật không thể duy trì phong độ bán hàng tốt.

Vị trí không thay đổi vẫn luôn là Isuzu D-Max khi tiếp tục đứng chót bảng với 24 chiếc được bán ra. Dù sao đây cũng là kết quả “khả quan” khi đã tăng 2 chiếc so với tháng trước và nhiều hơn 9 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán không tốt nhất, thương hiệu không được ưa chuộng tại Việt Nam là lý do Isuzu D-Max vẫn luôn là “con ghẻ” của thị trường xe bán tải.