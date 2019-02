Theo số liệu thống kê từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), tỉ lệ chấn thương, tử vong do tai nạn của người điều khiển mô tô cao hơn gấp 35 lần so với ô tô.

[VIDEO] Mô phỏng hoạt động của hệ thống túi khí mô tô

Trước thực trạng tỉ lệ chấn thương, tỉ vong khi xảy ra tai nạn đối với người điều khiển mô tô vẫn ở mức cao, các nhà doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mô tô xe máy đang tìm kiếm giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho dùng mô tô. Mới đây, một nhà phát minh đã công bố ý tưởng chế tạo túi khí mới dành cho người lái mô tô, được tích hợp trong yên xe.

Được thể hiện dưới dạng video 3D mô phỏng tình huống tai nạn giao thông xảy ra giữa xe mô tô và ô tô. Ý tưởng này cho thấy, hệ thống túi khí được tích hợp trong ghế ngồi của xe sẽ hoạt động vào bao bọc toàn bộ cơ thể người lái ngay sau khi xảy ra va chạm. Theo các nhà phát minh, hệ thống túi khí hoạt động thông qua các cảm biến, hệ thống đo lường quán tính IMU về tốc độ, lực va chạm, góc nghiêng của xe... khi xe đang di chuyển ở một tốc độ nhất định.

Tuy nhiên, để đảm hệ thống túi khí này được kích hoạt ngay sau khi xảy ra va chạm, người lái phải đeo dây an toàn quanh eo được trang bị trên ghế ngồi của xe. Khi xảy ra va chạm, các túi khí sẽ bung để bao bọc toàn bộ cơ thể người lái từ phía trước mặt và sau lưng, đảm bảo an toàn ngay cả khi người lái văng ra khỏi xe.

Sau khi được công bố, ý tưởng phát minh này đã nhận được những phản ứng trái chiều trên phương tiện truyền thông xã hội. Darren Butts một người sử dụng mô tô tại Mỹ bình luận: “Ý tưởng tuyệt vời nếu bạn lái mô tô đường dài và chẳng may gặp phải rủi ro, tai nạn. Nó sẽ giúp bạn giảm thiểu chấn thương”.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, việc túi khí bao bọc người lái văng ra khỏi xe có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro khi trên các đoạn đường có nhiều phương tiện lưu thông. Người lái khi văng ra khỏi xe có thể va chạm với các xe khác. Ngoài ra, hệ thống này sẽ rất dễ khiến xe bạn bị đánh cắp sau khi va chạm.

Nhiều người cho rằng, thực sự hệ thống túi khí tích hợp trong yên xe có thể hữu ích hơn nếu người dùng có thể chủ động làm cho nó hoạt động. Tuy nhiên, ngoài video 3D mô phỏng, không có nhiều hình ảnh chi tiết về cách hoạt động của hệ thống này.

Hiện tại, các nhà phát minh ra ý tưởng này cho biết đã được cấp bằng sáng chế và họ đang tìm kiếm các nhà đầu tư, kỹ sư có thể làm việc với họ để đưa ý tưởng vào cuộc sống. Nếu điều đó xảy ra, ý tưởng này có thể là cuộc cách mạng về việc nâng cao khả năng an toàn, bảo vệ người dùng mô tô xe máy trong tương lai.

Hoàng Cường