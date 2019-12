Rolls-Royce Phantom được nâng cấp thành xe limousine chống đạn

Phantom VIII là dòng sedan cỡ lớn sang trọng bậc nhất hiện nay với đẳng cấp, thương hiệu và vị thế nằm tách biệt so với các đối thủ như Mercedes-Maybach S-Class hay Bentley Mulsane.

Các “thượng đế” đặt hàng xe sang Rolls-Royce Phantom VIII limousine sẽ phải chờ đợi khoảng 6 tháng để được nhận xe. Đây là thời gian để Klassen thi công và thực hiện những thay đổi bên trong chiếc limousine bao gồm hệ thống đa phương tiện iMac, kết nối Wi-Fi, CD/DVD và hệ thống âm thanh cao cấp từ thương hiệu Bang & Olufsen, đèn trang trí nội thất để tăng giá trị hưởng thụ tối đa cho các ông chủ phía sau.

Chiều dài cơ sở chiếc sedan siêu sang tăng từ 3.772 mm lên 4.822 mm, trong khi chiều dài tổng thể lên tới 7.032 mm, tức tăng 1.050 mm so với bản Phantom trục cơ sở dài EWB.

Kích thước xe dài hơn đáng kể so với chiếc Phantom EWB nguyên bản

Ngoài ra, hãng độ còn trang bị thêm lớp chống đạn B7 và thêm vách ngăn, giúp hành khách trong khoang cabin phía sau được an toàn trong các trường hợp nguy cấp hoặc cháy nổ.

Các tính năng được bổ sung thêm bao gồm cụm giải trí trung tâm đa phương tiện iMac với PC/Wifi/CD/DVD, hệ thống âm thanh cao cấp của hãng Bang & Olufsen, hệ thống ánh sáng xung quanh và mọi chức năng giải trí, thư giãn đều được điều khiển thông qua iPhone.

Trọng lượng của chiếc xe sẽ nặng hơn so với mức 2,6 tấn của phiên bản EWB do lớp chống đạn và khoang hành khách ở giữa. Tuy nhiên, Klassen vẫn quyết định không điều chỉnh động cơ. Do đó, xe vẫn giữ động cơ 6,75 lít V12 tăng áp kép, tạo ra 563 mã lực và mô men xoắn 900 Nm, nhưng các con số này cũng đã "dư thừa" cung cấp hiệu suất tốt nhất cho chiếc xe nặng như một ngôi nhà nhỏ.