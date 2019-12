'Soi' Jetta VS5, ô tô Trung Quốc gốc Đức giá 300 triệu đồng

Jetta là thương hiệu mới tại thị trường Trung Quốc với mục tiêu hướng đến khách hàng trẻ mua xe lần đầu. Chiếc Jetta VS5 được hãng xe này quảng cáo “Xe châu Âu giá rẻ”. Thật vậy, tại thị trường đông dân nhất thế giới, Jetta VS5 có giá bán từ 13.050 USD tương đương 300 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 17.415 USD tương đương 410 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Về ngoại hình, khó có thể nói Jetta VS5 là mẫu xe đến từ Trung Quốc bởi thiết kế của mẫu xe này rất ấn tượng. Phong cách đơn giản được đội ngũ kỹ sư đặt lên hàng đầu. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ kim loại sắc sảo, cụm đèn chiếu sáng công nghệ full LED cùng những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô, tất cả mang tới một vẻ ngoài sáng sủa, bảnh bao và hiện đại cho VS5.

Kích thước tổng thể của Jetta VS5 nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc

Jetta VS5 sở hữu kích thước tổng thể khá tương đồng với mẫu crossover cỡ nhỏ có các số đo dài x rộng x cao tương ứng (4.419 x 1.841 x 1.616)mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.630 mm. Theo đó, người dùng sẽ có khoảng cách ngồi khá vừa vặn. Ngoài ra, thiết kế đuôi xe Jetta VS5 cũng khá đơn giản và hấp dẫn với các trang bị về đèn hậu đều là loại bóng LED.

So với một số mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Kona, Suzuki Vitara hay Honda HR-V, mẫu xe đến từ Trung Quốc Jetta VS5 có chiều dài và chiều rộng nhỉnh hơn, gần tiệm cận với phân khúc Crossover hạng C. Do vậy, tổng thể Jetta VS5 mang đến phong cách sang trọng và cao cấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Mặt trước ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn

Bước vào không gian nội thất, Jetta VS5 tiếp tục mang đậm hơi thở của Volkswagen với lối thiết kế tập trung về người lái. Các trang bị như vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng, màn hình giải trí cảm ứng, ghế bọc da, điều hòa tự động… đều góp mặt đầy đủ trên mẫu crossover "2 dòng máu" này.

Dù chất liệu nội thất cho thấy tố chất "giá rẻ" nhưng chất Đức vẫn hiện diện ở một số chi tiết như nút bấm và các khớp nối nhựa chắc chắn. Người ngồi trong xe sẽ cảm nhận được sự cứng cáp của khoang cabin nhờ sự can thiệp trong thiết kế của hãng xe Đức Volkswagen.

Về truyền động, Jetta VS5 trang bị khối động cơ xăng 1.4 lít 4 xi lanh có công suất đầu ra đạt 148 mã lực cùng lực mô men xoắn 250 Nm. Đi kèm với đó còn là tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.