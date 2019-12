Subaru Forester có thêm phiên bản dành cho 'phượt thủ'

Subaru Forester X-Edition 2020 được phát triển từ phiên bản cao cấp Subaru Forester Premium, xe sử dụng động cơ 2.5L cho công suất 181 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô men xoắn tối đa 239 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT và dẫn động AWD đối xứng là trang bị tiêu chuẩn.

Là phiên bản dành cho những người thường xuyên di chuyển, X-Edition được thiết kế rộng rãi, sở hữu bộ mâm nhôm màu xám kim loại 18-inch kết hợp với sơn đen lưới tản nhiệt, logo Subaru và viền đèn sương mù. Những thay đổi này giúp SUV mới trông hầm hố hơn.

Nội thất chống thấm nước giúp chủ xe Forester X-Edition dễ dàng vệ sinh

Bên trong nội thất X-Edition được nhà sản xuất đặc biệt chú trọng. Với sự kết hợp chất liệu vải sợi và da nhân tạo, nội thất xe có thể chống thấm nước hiệu quả. Lót cốp cũng có khả năng tương tự, cho phép chứa đồ sũng nước mà không phải quá lo lắng. Khoang hành lý được thiết kế mới, có ray trượt cho phép xếp và lấy đồ tiện lợi hơn. Ngoài ra, đèn LED được tích hợp phía trên, giúp sắp xếp đồ đạc dễ dàng trong đêm tối.

Với tính năng đặc biệt như vậy, Subaru Forester X-Edition thích hợp cho những người thường xuyên di chuyển và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt mà không phải lo lắng trong việc vệ sinh nội thất.

Các trang bị an toàn của Subaru Forester X-Edition 2020 bao gồm hệ thống an toàn EyeSight Safety Plus với quan sát toàn cảnh phía trước, gương chiếu hậu thông minh, tích hợp 2 camera giảm thiểu đáng kể điểm mù trước và sau xe.