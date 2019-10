Cục diện cạnh tranh ở phân khúc ô tô SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame tại thị trường Việt Nam trong năm 2019 dần được an bài với sự trở lại mạnh mẽ của Toyota Fortuner, trong khi các đối thủ cạnh tranh đang dần “đuối sức”.

Kẻ ở đỉnh cao…

Sau một tháng kinh doanh bết bát xuất phát từ tâm lý kiêng kỵ mua sắm của khách hàng, bước sang tháng 9.2019 Toyota Fortuner đã trở lại đầy mạnh mẽ để cũng cố vị trí số 1 về doanh số trong phân khúc xe SUV 7 chỗ

Toyota Fortuner tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 9.2019 doanh số bán Toyota Fortuner đạt tới 1.436 xe, tăng gần 800 xe so với tháng 8.2019 (chỉ đạt 639 xe). Kết quả này phần nào nhờ vào nỗ lực nâng cấp mẫu mã, bổ sung phiên bản mới của Toyota Việt Nam kết hợp với chính sách giảm giá bán từ các đại lý phân phối.

Cụ thể, trong tháng 9.2019 Toyota Việt Nam bổ sung thêm bản Fortuner TRD gắn bộ phụ kiện thể thao đi kèm giá bán 1,199 tỉ đồng, trong khi các phiên bản khác được hệ thống đại lý Toyota giảm giá từ 40 – 50 triệu đồng. Hiện tại với 4 phiên bản lắp ráp trong nước và 2 bản nhập khẩu, Fortuner đang là mẫu xe có danh mục sản phẩm đa dạng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Sau 9 tháng đầu năm 2019, doanh số bán Ford Everest thấp hơn 3.183 xe so với Toyota Fortuner

Doanh số bán đạt được trong tháng 9.2019 không chỉ giúp Fortuner trở lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam , mà còn tiến một bước dài trên hành trình bảo ngôi vương “SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame” bán chạy nhất thị trường. Trước đó, Toyota Fortuner gặp phải sự bám đuổi quyết liệt từ Ford Everest. Từng có thời điểm, khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe này chỉ khoảng trăm xe.

Tuy nhiên, bước sang tháng 9.2019, trong khi doanh số bán Fortuner tăng gần 800 xe, thì Ford Everest chỉ đạt 689 xe, tăng 93 xe so với tháng 8.2019. Điều này, tạo cơ hội cho Toyota Fortuner nới rộng khoảng cách doanh số.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán của Toyota Fortuner đạt 8.717 xe, trong khi Ford Everest đạt 5.534 xe. Khoảng cách doanh số nhiều hơn 3.183 xe so với Everest trong khi thời gian bán hàng của năm 2019 chỉ còn lại gần 3 tháng giúp Fortuner tràn trề cơ hội một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vương SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường trong năm.

…người về vực sâu

Trái ngược với những bước tiến doanh số của Toyota Fortuner, Ford Everest… ở phần còn lại, những cái tên như Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Trailblazer hay Isuzu mu-X đều đang chật vật trong cảnh ế ẩm.

Kết thúc tháng 9.2019, doanh số bán mỗi mẫu xe này chỉ đạt ở mức dưới 70 xe. Cụ thể, các phiên bản Chevrolet Trailblazer do VinFast phân phối chỉ tiêu thụ được 63 xe, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Mitsubishi Pajero Sport dù được giảm giá bán như doanh số chỉ đạt 64 xe, giảm 7 xe so với tháng 8.2019. Trong khi, Isuzu mu-X tìm lại đà tăng trưởng nhưng tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng 9 cũng chỉ dừng lại con số 57 xe.

Doanh số bán Chevrolet Trailblazer tại Việt Nam đang sụt giảm

Thành tích doanh số nghèo nàn khiến Isuzu mu-X, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport nối gót nhau gia nhập danh sách 10 ô tô bán ít nhất trong tháng 9.2019. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2019, danh sách này có sự góp mặt của 3 mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Isuzu mu-X, Chevrolet Trailblazer có giá bán khá cạnh tranh và được khách hàng đánh giá cao về độ bền bỉ. Tuy nhiên, thiết kế thiếu sức hút, trang bị tính năng nghèo nàn cùng với việc chậm đổi mới… khiến hai mẫu xe này ngày càng lép vế trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Trong khi đó, “tuần trăng mật” với những mẫu mã mới hút khách như Xpander, dường như đang khiến Mitsubishi Việt Nam lãng quên những “công thần” Pajero Sport. Bằng chứng là trong những năm trở lại đây, mẫu SUV này rất hiếm khi được hãng xe Nhật Bản cải tiến thiết kế, nâng cấp công nghệ. Trong khi đó, so với một số đối thủ trong phân khúc mặt bằng giá Pajero Sport tại Việt Nam vẫn cao hơn, khiến mẫu xe này không đủ sức cạnh tranh.

Ngoại trừ một số phiên bản của Toyota Fortuner, các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame đều đang được nhập khẩu nguyên

Hiện tại, ngoại trừ một số phiên bản của Toyota Fortuner, các mẫu xe còn lại trong phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame đều đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ các quốc gia trong khu vực ASEAN (chủ yếu từ Thái Lan). So với năm ngoái, sau khi hoạt động nhập khẩu ô tô của các doanh nghiệp dần thông suốt trở lại, doanh số bán xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame đã được cải thiện đáng kể.