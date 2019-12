Suzuki Ertiga tại Đông Nam Á đạt chuẩn an toàn 4 sao

Gần 1 tháng sau khi trải qua các bài “hành xác” do Ủy ban đánh giá xe mới toàn cầu - Global NCAP tiến hành để đánh giá an toàn, mẫu MPV cỡ nhỏ 5+2 chỗ - Suzuki Ertiga tiếp tục được ASEAN NCAP đưa vào thử nghiệm.

Khác với phiên bản Ertiga sản xuất tại Ấn Độ từng được Global NCAP đánh giá đạt chuẩn an toàn 3 sao trước đó. Chiếc Suzuki Ertiga do ASEAN NCAP thử nghiệm lần này thuộc bản GX sản xuất tại nhà máy Suzuki ở Cikarang, Bekasi, Indonesia - đây cũng là nơi cung cấp Suzuki Ertiga cho các thị trường Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Suzuki Ertiga đạt được 65,41 điểm qua các bài thử nghiệm của ASEAN NCAP

Tương tự các mẫu xe khác, Suzuki Ertiga lần lượt trải qua các bài thử nghiệm va chạm trực diện, va chạm hai bên do ASEAN NCAP kết hợp với bài kiểm tra công nghệ an toàn trên xe để có được số điểm xếp hạng.

Trong phần thử nghiệm va chạm trực diện phía trước khi đang di chuyển với tốc độ 65km/giờ, Suzuki Ertiga đạt 11,42/16 điểm cho hạng mục bảo vệ người lớn (AOP). Mẫu MPV này được ASEAN NCAP đánh giá có khả năng bảo vệ tốt phần đầu, ngực của người lái, hành khách ngồi ở hàng ghế trước, tuy nhiên cần cải thiện khả năng bảo vệ phần chân của người lái. Ở bài thử nghiệm va chạm hai bên hông xe, Ertiga đạt được 14,25/16 điểm cho hạng mục bảo vệ người lớn (AOP).

Suzuki Ertiga thế hệ mới trải qua bài thử nghiệm va chạm do ASEAN NCAP thực hiện

Tổng cộng ở hai bài thử nghiệm va chạm trực diện và bên hông, Suzuki Ertiga đạt được 25,67 về khả năng bảo vệ vệ người lớn (AOP) và 36,95/49 điểm ở hạng mục bảo vệ an toàn cho trẻ em (COP).

Cuối cùng, trong bài kiểm tra các công nghệ an toàn trên xe, Suzuki Ertiga được đánh giá cao nhờ việc trang bị tiêu chuẩn hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát ổn định điện tử (ESC), hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn… Tổng cộng, Suzuki Ertiga đạt được 65,41 điểm qua các bài thử nghiệm và được ASEAN NCAP đánh giá đạt chuẩn an toàn 4 sao của tổ chức này.

Hai phiên bản Suzuki Ertiga mới tại Việt Nam có giá từ 499 - 549 triệu đồng