Tại sao giày cao gót rất nguy hiểm với phụ nữ lái xe hơi?

Sau khi lọt vào vùng trũng doanh số trong tháng 8 do ảnh hưởng của tháng “ngâu”, Toyota Camry bứt tốc về doanh số “lên đỉnh” trong tháng 10 đưa dung lượng phân khúc sedan hạng D lên tầm cao mới.

Chiếc Mercedes-Benz GLC 250 do một phụ nữ điều khiển bất ngờ tông liên tiếp vào người đi xe máy và xe đạp điện, kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại và phát nổ.

Bỏ xa đối thủ Toyota Corolla Altis tới 203 điểm, Mazda3 thế hệ mới vừa giành giải “Thailand Car of the Year 2019 - Xe của năm 2019”, do Hiệp hội nhà báo ô tô Thái Lan tổ chức.