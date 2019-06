THACO ra mắt BMW X7, X5, X3 đầu tháng 7, giới thiệu hoàn thiện dòng xe X

Vừa trình làng BMW 5 Series và BMW X4 cách đây không lâu, phía THACO xác nhận sẽ tiếp tục giới thiệu đồng loạt 3 mẫu xe mới BMW X7, X5, X3 cho thị trường Việt Nam ngay đầu tháng 7. Điều này cho thấy THACO đang làm tốt cam kết của mình kể từ khi trở thành nhà phân phối chính thức BMW tại Việt Nam: liên tiếp mang về những mẫu xe BMW mới nhất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

BMW X7, X5 và X3 hiện đang là 3 mẫu xe BMW được mong đợi nhất tại thị trường Việt Nam với những công nghệ tiên phong và khả năng vận hành ấn tượng, hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn kỳ vọng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

BMW X7 - siêu phẩm SUV full size đầu tiên từ BMW với những trải nghiệm sang trọng đẳng cấp và công nghệ tiên phong đi trước thời đại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

BMW X7 hoàn toàn mới là mẫu xe tiêu biểu đại diện cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc đua “thiết kế sang trọng, đẳng cấp” đang diễn ra một cách quyết liệt trong phân khúc xe hạng sang.

Là một nhân tố quan trọng trong NUMBER ONE > NEXT - chiến lược nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của thương hiệu trên thị trường toàn cầu, BMW X7 hoàn toàn mới mang trên mình một tư duy hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của dãy sản phẩm xe gầm cao - SUV.

Được mệnh danh là một “nhà lãnh đạo” trong gia đình BMW X Series, BMW X7 như một lời khẳng định về vị thế sang trọng độc tôn, đẳng cấp khác biệt cho những ai mong muốn sở hữu.

Tương tự như những thành viên khác trong gia đình BMW X Series, BMW X7 hoàn toàn mới được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Spartanburg - một trong những nhà máy lớn nhất của Tập đoàn BMW, tại bang South Carolina, Mỹ. BMW X7 cũng đã được chính thức giới thiệu đến người hâm mộ toàn cầu từ tháng 3.2019.

Ngay khi vừa ra mắt, BMW X7 đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới. Nhà máy sản xuất BMW X7 hiện luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu” vì quá nhiều đơn đặt hàng được gửi đến liên tục. Tại Việt Nam, BMW X7 cũng là mẫu xe được nhiều đại gia Việt săn đón và chờ mong.

BMW X5 - thiết kế mạnh mẽ, vận hành ấn tượng, công nghệ tương đương BMW X7

Cách đây gần hai thập kỷ, Tập đoàn BMW đã chính thức giới thiệu đến người hâm mộ toàn cầu một định nghĩa hoàn toàn mới trong phân khúc xe gầm cao hạng sang - Sport Activity Vehicle (SAV), với điểm nhấn mấu chốt là sự kết hợp giữa thiết kế khỏe khoắn đi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, ấn tượng và tính khí động học đặc trưng của thương hiệu. Phiên bản đầu tiên được ra mắt, BMW X5, đã tạo nên một nền tảng vững chắc và cực kỳ thành công, góp phần đưa mô hình gia đình BMW X Series vươn lên dẫn đầu thị trường trong phân khúc.

Trải qua 3 thế hệ, hơn 2,2 triệu xe BMW X5 đã được bàn giao đến tay người hâm mộ trên toàn thế giới. Tháng 11.2018, thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới của BMW X5 chính thức gia nhập vào danh sách thành viên của gia đình BMW X Series, và vượt qua những tiêu chuẩn mà chính nó đã đặt ra trước đây: nguyên tắc, mạnh mẽ và thanh lịch.

BMW X3 - mẫu xe hoàn hảo cho gia đình nhỏ với thiết kế trẻ trung, năng động

Năm 2003, thế hệ đầu tiên của BMW X3 chính thức được giới thiệu, gia nhập cuộc canh tranh khốc liệt trong phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ - compact SAV. Cho đến nay, hơn 1,3 triệu xe đã được đăng ký trên thị trường toàn cầu, sau khi trải qua hai thế hệ.

Phía THACO tiết lộ các phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với thiết kế hoàn toàn mới, trẻ trung hiện đại và đầy cuốn hút, BMW X3 thế hệ mới (G01) đang được các khách hàng tại Việt Nam rất mong chờ.

Như vậy, bằng việc đồng loạt mang về Việt Nam 3 mẫu xe BMW X7, X5 và X3, THACO đã giới thiệu hoàn thiện chuỗi sản phẩm BMW dòng X (từ X1 đến X7). Hiện giá bán và các phiên bản tại thị trường Việt Nam của 3 mẫu xe nói trên vẫn chưa được THACO công bố. Dự kiến thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ vào ngày ra mắt 6.7.

Minh Quân