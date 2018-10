Nắm cơ hội, đánh chiếm ngôi vương

Gần 1 năm sau lần “dạm ngõ” thị trường ô tô Việt, mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer bắt đầu được GM phân phối tại Việt Nam từ tháng 5.2018 theo diện ô tô nhập nguyên chiếc từ Thái Lan hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Tại thời điểm đó, hầu hết các mẫu SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Ford Everest... đều đã “sa cơ, lỡ vận” khi chật vật trong tình cảnh khan hàng, bởi những rào cản liên quan đến thủ tục nhập khẩu. Sự xuất hiện bất ngờ của Trailblazer tại Việt Nam lúc đó được cho là “đúng nơi, hợp thời”. Bởi ngoài cái tên Chevrolet Trailblazer và một số mẫu xe lắp ráp trong nước, khách hàng muốn mua xe SUV 7 chỗ nhập khẩu hầu hết đều nhận được câu trả lời: “đặt cọc và chờ đợi” từ các đại lý.

Trong bối cảnh đó, cơ hội trở thành “ông vua” mới trong phân khúc SUV 7 chỗ thực sự rộng mở với “tân binh” Trailblazer. Và thực tế đã cho thấy, mẫu SUV mang thương hiệu Mỹ đã tận dụng rất tốt cơ hội này.

Với mẫu mã hoàn toàn mới cộng với danh tiếng xe nhập nguyên chiếc, chiến lược ưu đãi giá bán từ GM, ngay trong tháng đầu tiên Chevrolet Trailblazer đạt doanh số bán 164 xe. Con số này tiếp tục tăng lên 247 xe trong tháng 6.2018. Thậm chí, từng có thời điểm, Chevrolet Trailblazer đạt doanh số bán hàng cao nhất phân khúc SUV 7 chỗ. Hiện tại, sau 5 tháng đầu tiên phân phối tại Việt Nam, Trailblazer đạt mốc doanh số bán 1.002 xe, trở thành một trong những mẫu SUV 7 chỗ hút khách nhất thị trường.

Anh tài trở lại, “thuốc thử” cho Trailblazer

Với những thay đổi của thị trường ô tô trong nửa đầu năm 2018, có thể thấy con đường đến ngôi vương SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường VN của Chevrolet Trailblazer không có quá nhiều chông gai.

Bước chạy đà của Chevrolet Trailblazer trong những tháng đầu tiên gia nhập thị trường VN dường như không gặp phải sự cạnh tranh quá lớn từ các đối thủ từng làm chủ “cuộc đua” SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport...

Tuy nhiên, khi vướng mắc dần được khai thông những “anh tài” như Toyota Fortuner, Ford Everest... đang rục rịch trở lại VN, Trailblazer thực sự phải đối mặt với không ít thử thách. Tính cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ được dự báo sẽ càng gia tăng khi Toyota Fortuner, Ford Everest... đều được nâng cấp thiết kế, vận hành và đáp ứng đủ điều kiện hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Sự trở lại của những cái tên “gạo cội” trong phân khúc SUV 7 chỗ tại VN, thực sự mang đến nhiều thử thách cho “tân binh” Chevrolet Trailblazer. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là những “liều thuốc thử” chất lượng để kiểm chứng năng lực cạnh tranh của Chevrolet Trailblazer trong một phân khúc ô tô vốn đã có quá nhiều biến động trong suốt thời gian qua.

Tin liên quan 5 yếu tố giúp Chevrolet Trailblazer hút khách Việt Trong 2 tháng đầu tiên phân phối thị trường Việt Nam, “tân binh” Chevrolet Trailblazer trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ. Vậy, đâu là yếu tố giúp mẫu xe nhập khẩu này tạo được sức hút với người tiêu dùng?

“Tân binh” tự tin vững bước

Tính cạnh tranh tất nhiên sẽ càng được nhân lên khi các đối thủ đang lần lượt trở lại cuộc đua, tuy nhiên với những đặc trưng mà Trailblazer đang sở hữu cùng sức hút với người tiêu dùng, GM vẫn khá tự tin về tương lai Chevrolet Trailblazer sẽ tiếp tục giữ vững vị thế đã tạo lập được.

Thực tế, Trailblazer hội tụ rất nhiều yếu tố cạnh tranh, so với các đối thủ trong phân khúc. Bên cạnh phong cách thiết kế mạnh mẽ, nam tính mang đặc trưng của dòng xe Mỹ, mẫu SUV 7 chỗ này còn sở hữu động cơ mạnh mẽ, thiết bị điện tử hỗ trợ phong phú, và hơn tất thảy đó là khoản đầu tư thực sự thông minh cho một chiếc có tầm giá dưới 1,1 tỉ đồng.

Trailblazer còn có lợi thế khi sở hữu hàng loạt công nghệ, tính năng tiện ích, an toàn so với các đối thủ. Hiện tại, Trailblazer vẫn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc này trang bị tính năng khởi động xe từ xa thông qua chìa khóa thông minh. Với tính năng này, khi ở trong phạm vi 100 mét so với vị trí đỗ xe, chủ xe chỉ cần bấm giữ nút trên chìa khóa thông minh, xe sẽ được khởi động, kích hoạt hệ thống điều hòa làm mát khoang nội thất để chờ sẵn. Ngoài ra mẫu xe này còn có tính năng hỗ trợ cảnh báo va chạm với xe phía trước giúp việc lái xe an toàn hơn, bất kể ở trong đô thị hay trên cao tốc.

Trong khi đó, với động cơ Duramax II 2.5L VGT thế hệ mới, Chevrolet Trailblazer có thể cạnh tranh sòng phẳng về sức mạnh vận hành với các đối thủ cùng phân khúc. Động cơ này sản sinh công suất 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 440 Nm ngay tại vòng tua 2.000 vòng/phút đi kèm hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp cùng một loạt công nghệ hỗ trợ người lái vốn chỉ có trên các dòng xe cao cấp như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Sự kết hợp này thực sự phù hợp với những tay lái thích đam mê trải nghiệm khám phá.

Ngoài ra, giá bán được xem là lợi thế cạnh tranh của Chevrolet Trailblazer tại VN. Hiện tại, 3 phiên bản Trailblazer đang có giá bán từ 859 triệu đồng đến 1,035 tỉ đồng. Mức giá này cùng với xem cùng ưu đãi từ 30 - 50 triệu đồng áp dụng hàng tháng giúp Chevrolet Trailblazer trở thành mẫu xe có giá hấp dẫn nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Hoàng Cường