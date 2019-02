Đều đặn mỗi năm, tổ chức nghiên cứu thị trường J.D Power tiến hành cuộc khảo sát chất lượng ô tô, đưa ra bảng xếp hạng về độ tin cậy nhằm giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi chọn mua “xế hộp”.

Năm nay, J.D Power tiến hành hành khảo sát các mẫu ô tô được sử dụng sau 3 năm, dựa trên phản hồi của 32.952 chủ sở hữu của những mẫu xe mới bắt đầu được sử dụng từ năm 2016. J.D Power thống kê tổng số lỗi từ 100 xe của mỗi thương hiệu ô tô gặp phải trong 3 năm đầu tiên sử dụng. Theo đó, kết quả xếp hạng chất lượng xe của các thương hiệu ô tô sẽ được đo bằng số lỗi trung bình tính trên 100 xe do J.D Power khảo sát. Ô tô của hãng nào ít dính lỗi nhất sẽ có xếp hạng chất lượng, độ tin cậy cao nhất.

Kết quả xếp hạng năm 2019 mà J.D Power vừa công bố cho thấy, với 106 điểm tương đương số lỗi trung bình mắc phải trên 100 xe được khảo sát, ô tô Lexus có chất lượng tốt nhất, đáng tin cậy nhất. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Lexus giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng thường niên của J.D Power. Trong khi đó, Porseche cùng Toyota xếp ở vị trí tiếp theo khi cùng có 108 điểm. Như vậy, trong số 3 vị trí dẫn đầu đã có 2 thương hiệu ô tô Nhật Bản.

Vị trí thứ 4 thuộc về Chevrolet với 115 điểm tương đương số lỗi trung bình mắc phải trên 100 xe được khảo sát. Buick xếp ở vị trí thứ 6 (118 điểm), trong khi vị trí thứ 7 và 8 đều thuộc về hai thương hiệu MINI, BMW thuộc tập đoàn BMW. Hai vị trí cuối cùng trong top 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2019 thuộc về hai thương hiệu xe Hàn là Hyundai, KIA. Với lỗi trung bình mắc phải trên 100 xe lên tới 249 lỗi, thương hiệu Fiat xếp bét bảng. Trong khi đó, khá bất ngờ khi 2 thương hiệu ô tô hạng sang được đánh giá cao về độ an toàn như Volvo (204 điểm) , Land Rover (221 điểm) lại xếp ở các vị trí áp chót.

Theo đại diện J.D Power chất lượng trung bình của ô tô đã tăng 4% so với cuộc nghiên cứu khảo sát vào năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm J.D Power tiến hành nghiên cứu, số lỗi trung bình của ô tô thuộc thương hiệu phổ thông ít hơn so với các thương hiệu xe sang. Cụ thể, các thương hiệu ô tô phổ thông chỉ mắc trung bình 135 lỗi trên 100 xe so với 141 lỗi trên 100 xe ô tô thuộc các thương hiệu xe sang.

Năm nay, Tesla đã bị loại vì số lượng xe được khảo sát không đủ để xếp hạng. Theo trang Carscoop đièu này một phần vì Tesla đã không cho phép J.D Power liên hệ với khách hàng mua xe của mình. Khảo sát của J.D. Power cho thấy, chất lượng của ô tô tiếp tục được cải thiện nhưng với tốc độ khá chậm.

Hoàng Cường