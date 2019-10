Toyota GranAce trình làng tại Tokyo Motor Show 2019 thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ người anh em H300 HiAce thế hệ thứ 6. Xe có chiều dài tổng thể 5.300 mm, rộng 1.970 mm và cao 1.990 mm. Chiều dài cơ sở 3.210 mm. Có tùy chọn 2 ghế ngồi với 6 chỗ 3 hàng ghế và 8 chỗ 4 hàng ghế.

Về ngoại thất, oyota GranAce trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, đèn pha LED hai thấu kính ở phía trước. Mâm xe hợp kim đa chấu giúp chiếc xe này trông cao cấp và phù hợp với việc di chuyển của các gia đình hơn.

Về nội thất, phong cách thiết kế của HiAce vẫn được giữ nguyên nhưng được trang bị vật liệu cao cấp hơn. GranAce sử dụng vật liệu gỗ ốp vài chi tiết mang đến cảm giác sang trọng hơn, ghế được bọc da, hệ thống đèn LED trang trí nội thất. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có tùy chọn ghế "VIP". Màn hình thông tin giải trí lớn hơn và hệ thống điều hòa được điều chỉnh tự động.

Về động cơ, Toyota GranAce 2020 sử dụng động cơ diesel 1GD 2.8 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hiện hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của GranAce 2020. Tuy nhiên, khối động cơ này trên Hiace hiện tại cho 3 mức công suất đầu ra 154, 161 và 175 mã lực.

Ngoài các trang bị tốt hơn, hệ thống treo sau của xe cũng chuyển sang dạng đa liên kết thay cho dạng nhíp lá như trên mẫu Hiace. Điều này giúp xe vận hành êm ái và khả năng xử lý ổn định hơn.

Nội thất bố trí giống Hiace nhưng sang trọng hơn nhờ chất liệu gỗ và da

Các trang bị an toàn bao gồm hệ thống an toàn trước va chạm (PCS) với khả năng phát hiện người đi xe đạp và người đi bộ. Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ đỗ xe với phanh hỗ trợ, giúp giảm thiểu thiệt hại do va chạm khi lái xe tốc độ thấp.