Gần 1 năm kể từ khi ra mắt toàn cầu vào tháng 3.2018, Toyota RAV4 hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 5 chính thức đến với khách hàng Đông Nam Á. Mẫu xe này được Toyota trưng bày tại Triển lãm ô tô Singapore 2019 nhằm thăm dò thị hiếu người tiêu dùng trước khi lên kế hoạch phân phối.

Sự xuất hiện của Toyota RAV4 hoàn toàn mới không chỉ mang đến lựa chọn mới cho người tiêu dùng mà còn tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V... Trước đó RAV4 được xem là một trong những mẫu xe bán chạy của Toyota tại thị trường Mỹ với doanh số đạt mức 300.000 - 400.000 xe/năm.

Bước sang thế hệ mới, Toyota RAV4 lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ, tính năng so với mẫu cũ được bán ra thị trường từ năm 2012. Chiếc Toyota RAV4 2019 trưng bày tại Singapore có thiết kế tương tự phiên bản từng xuất hiện tại Nhật Bản. Các đường nét, chi tiết thiết kế mới mang đến cho Toyota RAV4 2019 diện mạo thể thao, hầm hố hơn thế hệ cũ. Đặc biệt, RAV4 2019 được Toyota phát triển dựa trên kết cấu mới TNGA (Toyota New Global Architecture). Hãng xe Nhật Bản khẳng định kết cấu khung gầm mới có độ cứng vững hơn 57% so với phiên bản cũ.

Tin liên quan Toyota RAV4 thêm bản Hybrid có sức mạnh 219 mã lực Sau khi tung ra các phiên bản động cơ thường hồi tháng 3 tại New York - Mỹ, Toyota tiếp tục giới thiệu phiên bản Hybrid của RAV4 tại Paris Motor Show 2018 với sức mạnh lên đến 219 mã lực.

Nội thất Toyota RAV4 được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, 7 túi khí… RAV4 hoàn toàn mới cũng được Toyota chú trọng độ an toàn khi trang bị hệ thống Toyota Safety Sense (TSS) tiêu chuẩn gồm cảnh báo trước va chạm với chức năng phát hiện khách bộ hành, kiểm soát hành trình bằng radar ở tất cả dải tốc độ, cảnh báo chuyển làn đường với hỗ trợ đánh lái, đèn pha tự động, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ tín hiệu giao thông.

Phiên bản RAV4 2019 được Toyota giới thiệu tại Singapore trang bị động cơ 2.0 lít mới, sản sinh công suất 170 mã lực, mô men xoắn cực đại 203 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Theo thông số hãng xe Nhật công bố, động cơ này giúp Toyota RAV4 2019 đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 6 lít/100 km.

Xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1994, đến nay Toyota RAV4 đã bước sang thế hệ thứ 5. Tại Việt Nam, từ trước đến nay RAV4 chưa được Toyota phân phối chính hãng. Mẫu xe này chủ yếu được các đại lý ô tô tư nhân nhập khẩu theo đơn đặt hàng của người tiêu dùng.

Hoàng Cường