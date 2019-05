Sau vài tháng dẫn đầu phân khúc xe hạng A, Toyota Wigo đang dần hụt hơi trong cuộc đua doanh số với Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Theo đó, các đại lý Toyota phải giảm giá từ 15 - 40 triệu đồng tùy phiên bản để tăng lực cạnh tranh cho Wigo trước 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Được biết, đây là mức giảm được thực hiện riêng tại từng đại lý chứ không phải là chính sách giảm giá từ Toyota Việt Nam. Mức giảm giá của Toyota Wigo được điều chỉnh tùy theo từng đại lý và khu vực.

Thậm chí, đã có một vài đại lý tại Hà Nội đang công bố tới khách hàng mức giảm 40 triệu đồng. Phiên bản số sàn đang có thêm mức ưu đãi 15 triệu đồng lệ phí trước bạ từ Toyota Việt Nam.

Với mức giảm này, giá bán Toyota Wigo đưa về mức giá 305 triệu đồng đối với phiên bản MT (số sàn) và 365 triệu đồng với phiên bản AT (số tự động). Đây là mức giá hấp dẫn nhất kể từ khi mẫu xe nhập từ Indonesia này tung ra thị trường Việt Nam vào năm ngoái.



Trình làng thị trường Việt Nam cuối năm 2018, Toyota Wigo đã gây bất ngờ trong tháng đầu tiên khi đạt doanh số hơn 1.500 chiếc, vươn lên đứng đầu phân khúc. Tuy nhiên, ngay sau đó doanh số Wigo tụt giảm mạnh, nhường chỗ cho Kia Morning và Hyundai Grand i10. Trong tháng 2.2019 vừa qua, Wigo chỉ bán được 136 xe, trong khi Hyundai Grand i10 và Kia Morning có doanh số lần lượt 849 và 559 xe.

Hiện tại, Toyota Wigo là mẫu xe mới nhất trong phân khúc xe hạng A, nhập khẩu từ Indonesia với lợi thế thuế nhập khẩu 0%. So với hai đối thủ lớn nhất, Toyota Wigo chịu thiệt thòi khi chỉ có 2 phiên bản cho khách hàng lựa chọn, so với 5 phiên bản của Kia Morning và 6 phiên bản của Hyundai Grand i10.

Theo các chuyên gia, lý do chính khiến Wigo mất dần sức hút với khách hàng tại Việt Nam là do trang bị tiện nghi còn nhiều thiếu sót khi so với 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc. Sắp tới, Wigo sẽ có thêm đối thủ mới.

Gia Linh