Nhắc đến dòng xe Mitsubishi Lancer, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phiên bản Gala "thần thánh" từng làm mưa làm gió thị trường Việt Nam từ năm 2003, đây cũng là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng hộp số tự động vô cấp lúc bấy giờ. Đối với những mẫu xe nhập khẩu, nhiều người biết đến các phiên bản nhập từ Đài Loan với động cơ 1.6 lít và 2.0 lít. Phiên bản này có thiết kế góc cạnh hơn nhưng vẫn giữ các đường nét trung lập cho mục đích sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng.

Chiếc Lancer phiên bản EX trong bài viết là thế hệ thứ 8, sản xuất năm 2010, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Đây là phiên bản hiếm gặp tại Việt Nam do giá nhập khẩu thời điểm đó vẫn ở mức cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Đổi lại những ai sở hữu chiếc xe này sẽ được tận hưởng các công nghệ mới nhất của Mitsubishi khi đó, được định hướng cho cảm giác lái thể thao.

Lancer EX có chiều dài tổng thể 4.570 mm, rộng 1.760 mm và cao 1.505 mm. Chiều dài cơ sở 2.635 mm, khoảng sáng gầm 165 mm. Trọng lượng không tải 1.385 kg. Thiết kế phần mũi rất mạnh mẽ với hốc hút gió rộng, cụm đèn pha nhỏ hẹp và sắc cạnh. So với dáng vẻ thanh lịch của Toyota Corolla Altis, rõ ràng Mitsubishi Lancer cá tính hơn hẳn. Các đường nét trên thân xe, phần đuôi và vành xe 18 inch đa chấu cũng đi theo phong cách thể thao chung. Phiên bản này chỉ còn kém mỗi Lancer EVO X - một biến thể tính năng cao, chỉ có vài chiếc ở thị trường Việt Nam.

Nội thất cũng hướng tới yếu tố thể thao khi thiết kế đơn giản, khá rộng rãi cho cả người lái và hành khách, rộng hơn nếu so sánh với Honda Civic. Táp lô đơn giản, gọn gàng. Nội thất mang tông màu tối, ưa nhìn. Bảng điều khiển trung tâm được trang trí bằng các đèn đỏ thể thao, làm cho nội thất xe nổi bật ban đêm. Bảng đồng hồ dạng ống, vô lăng thể thao 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số giúp người lái cảm nhận ấn tượng thể thao trên từng chi tiết.

Phần bảng điều khiển trung tâm là nơi thể hiện sự giản tiện đến mức tối đa của Mitsubishi, khi điểm nhấn ở khu vực này chỉ là 3 núm vặn điều chỉnh chức năng điều hòa và vị trí gió. Hệ thống âm thanh của Lancer EX trang bị CD/MP3 ở mức cơ bản. Nguyên bản của Lancer EX được trang bị ghế bọc nỉ, thiết kế ôm kiểu thể thao khá thoải mái, ngay từ ban đầu có thể tạo ra cảm giác muốn được vần vô lăng ngay lập tức.

Xe sở hữu một số trang bị cao hơn các xe cùng phân khúc ở thời điểm 2010 vốn chỉ có Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay Mazda3. Cửa sổ trời, đèn pha tự động, cảm biến mưa, cảm biến lùi, chìa khóa thông minh, khởi động không cần chìa khóa… đều là những trang bị xa xỉ đối với một chiếc xe nằm ở phân khúc C. Chiếc xe này cũng cảnh báo khá “ầm ĩ” khi cửa chưa đóng hoặc dây an toàn chưa được thắt. Nhưng đáng tiếc là gương chiếu hậu ngoài lại phải gập tay.



Lancer bản EX trang bị động cơ 2.0 lít trục cam kép MIVEC có công suất 153 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 203 Nm tại 4.250 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp CVT. Người lái có thể chọn chế độ Sport 6 cấp với cần sang số gắn trên vô lăng.

Chiếc xe chạy nhẹ nhàng, dễ chịu. Động cơ 2.0 tăng tốc khá và không quá ồn ào khi đạp hết chân ga. Tiếng ồn động cơ có lọt vào cabin ở số 1 và số 2 nhưng ở tốc độ đường trường, mức độ tiếng ồn là chấp nhận được. Động cơ mặc dù không đáp ứng tốt, nhưng về khía cạnh kinh tế lại khá tiết kiệm xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc xe ước tính nằm trong khoảng 10 lít/100 km.

Tính ưu việt của hộp số vô cấp CVT giúp người ngồi trong xe cảm nhận quá trình tăng tốc của chiếc xe êm ái, không bị cảm giác ngắt quãng thường thấy đối với xe trang bị hộp số tự động phổ thông. Tuy nhiên nhược điểm cố hữu về cảm giác tăng ga của hộp số này vẫn hiện hữu làm giảm đi phần nào hưng phấn của tài xế, người lái có thể tạm khắc phục được cảm giác này nếu biết cách sử dụng lẫy chuyển sổ để tạo thêm gia tốc tốt hơn cho xe trong những tình huống cần bức tốc.

Bù lại, tính thể thao chưa thể hiện rõ nét ở khả năng tăng tốc thì hệ thống treo và khung gầm của Lance EX nhấn mạnh hơn nữa tính chất này. Khung gầm của Lancer EX phản ứng với mặt đường rõ ràng, tạo cảm giác thể thao, đặc biệt vô lăng có phản hồi tốt, tạo ra cảm giác thuần chất thể thao. Nếu so với một số dòng xe đời mới cùng phân khúc, Lancer EX vẫn mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.

Hệ thống treo được điều chỉnh cứng hơn nhằm phù hợp với phong cách lái thể thao, do đó khi chuyển hướng, người lái ít thấy hiện tượng bị nghiêng, lệch. Trong khoang động cơ được gắn một thanh giằng cân bằng, điều đó giúp người lái tự tin hơn khi điều khiển Lancer EX.

Không quá mạnh mẽ so với diện mạo dữ dằn nhưng với một chiếc xe gia đình, Mitsubishi Lancer được nhiều khách hàng trẻ tuổi ưa thích bởi diện mạo bảnh bao và tính kinh tế. Hiện tại giá xe cũ trên thị trường Việt Nam hiện nay của Lancer EX chưa tới 500 triệu đồng, khá hợp lý với người chơi xe có cá tính.

