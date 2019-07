Triệu hồi hơn 25.000 xe Mazda3 có nguy cơ văng bánh khi đang chạy

Vận đen vẫn đang đeo bám mẫu Mazda3 mới, kể từ khi bắt đầu được Mazda sản xuất phân phối tại một số thị trường trên thế giới.

Chỉ hai tuần sau khi phát hiện lỗi liên quan đến đèn cảnh báo dây đai an toàn và túi khí phía trước trên 231 xe phân phối tại thị trường Úc, Mazda3 mới tiếp tục “lãnh án” triệu hồi tại Mỹ. Nguyên nhân được xác định do lỗi trong quá trình sản xuất, các đai ốc giữ bánh xe được siết không đủ chặt, khiến bánh xe có thể văng ra khi đang chạy.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), nguy cơ này có thể xảy ra trên cả 4 bánh xe của Mazda3 mới.

Mazda xác định, lỗi này phát sinh trong quá trình sản xuất, liên quan đến 25.003 chiếc Mazda3 đời 2019 thuộc hai biến thể sedan và hatchback, đã xuất xưởng trong giai đoạn từ ngày 19.4 đến 3.5.2019.

Hãng xe Nhật Bản sẽ gửi thông báo triệu hồi đến các chủ xe Mazda3 thuộc diện ảnh hưởng trước ngày 6.8.2018, sau đó phối hợp với các đại lý ủy quyền để khắc phục lỗi bằng cách siết lại đai ốc giữ bánh xe.

Phát ngôn viên của Mazda cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật Bản chưa ghi nhận trường hợp tai nạn, thương vong nào liên quan đến lỗi trên Mazda3 mới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khách hàng nên nhanh chóng mang xe đến các đại lý để được kiểm tra, khắc phục.

tin liên quan Mazda3 mới ‘lãnh án’ triệu hồi do lỗi đèn cảnh báo Không lâu sau khi phân phối đến tay người tiêu dùng, Mazda3 thế hệ mới tại thị trường Úc vừa thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến đèn cảnh báo dây đai an toàn và túi khí phía trước.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6.2019, Mazda từng thông báo triệu hồi mẫu Mazda3 mới tại thị trường Úc do lỗi liên quan đến đến đèn cảnh báo dây đai an toàn và túi khí phía trước có thể gây nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Mazda3 được xem là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản trên thế giới. Từ cuối năm 2018, Mazda3 mới với những thay đổi về thiết kế, công nghệ bắt đầu được Mazda phân phối tại thị trường Mỹ và một số quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Mazda3 do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối vẫn thuộc mẫu cũ. THACO hiện vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối Mazda3 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Hoàng Cường

Ảnh: Motor1