Tưởng nhầm xe sang, chiếc SUV Trung Quốc bị 'vặt' gương

Chuyện ô tô bị mất gương chiếu hậu ở Việt Nam không mới, nhưng hầu hết các mẫu xe bị mất gương chiếu hậu đều là những dòng xe sang và có thương hiệu lâu năm, hầu như các mẫu xe Trung Quốc không phải là "tầm ngắm" của giới đạo chích vì giá trị của những loại xe này là không cao, người sử dụng các dòng xe Trung Quốc cũng không nhiều do vậy hầu như không có nguồn tiêu thụ.

BAIC Q7 có thiết kế và kích thước khá to lớn nên chiếc xe này rất nổi bật khi đỗ trên phố. Hơn thế nữa, chủ nhân của chiếc SUV này còn dán thêm phía sau đuôi xe dòng chữ “Discovery” khá phổ biến trong giới chơi xe ngày nay. Chính điều này đã làm “đạo chích” chuyên vặt gương ô tô nhầm tưởng đây là xe sang, rất có thể những người này nhầm BAIC Q7 với một chiếc Land Rover đắt tiền.

BAIC Q7 có giá bán rẻ hơn 70 triệu đồng so với đối thủ cùng đến từ Trung Quốc Zotye Z8 cũng có diện mạo không khác gì mẫu SUV hạng sang đến từ Anh quốc Range Rover có giá tiền tỉ. Chỉ được phân phối với cấu hình 5 chỗ, BAIC Q7 tại Việt Nam dài hơn nhưng lại hẹp hơn so với Zotye Z8, BAIC Q7 sở hữu khoảng sáng gầm xe 215 mm, rất phù hợp với điều kiện đường xá và thời tiết ở Việt Nam.

Mang tên Q7 - giống tên của Audi Q7 - nhưng mẫu SUV giá rẻ đến từ Trung Quốc lại có diện mạo “nhái” thiết kế của Land Rover Range Rover như đã nói ở trên, từ hình dáng xe cho đến lưới tản nhiệt, thiết kế đèn pha, các cửa kính, đặc biệt phần thân xe.

Trong khi đó, bố trí nội thất của BAIC Q7 lại là sự pha trộn giữa Range Rover (vô lăng) với Tesla (màn hình giải trí trung tâm 12 inch đặt dọc). Một vài tiện nghi khác có trên BAIC Q7 là bọc da, ghế lái chỉnh điện có tích hợp sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha tự động, cần gạt mưa, điều hòa… Xe còn được trang bị cốp mở điện.

BAIC Q7 sở hữu danh sách hệ thống an toàn khá dài bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESP, phanh điện tử, cảm biến áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, ga tự động Cruise Control, báo động chống trộm, khóa trẻ em an toàn, chìa khóa thông minh, cảm biến trước/sau, camera lùi, camera 360 độ, 6 túi khí an toàn…