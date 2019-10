Vietnam Motor Show 2019, ‘canh bạc cuối năm’ của các hãng xe?

“Phải tranh thủ chứ, đây có thể là dịp cuối cùng của năm để bán xe”, đại diện một thương hiệu có gian trưng bày tại Vietnam Motor Show 2019 chia sẻ với phóng viên Thanh Niên khi được hỏi về lượng nhân viên kinh doanh đông đảo và các trương trình khuyến mãi triển khai tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019.

Chợ xe khổng lồ?

Chia sẻ của vị đại diện thường hiệu xe kia cũng chẳng phải lạ lùng, với sự quy tụ của dàn thương hiệu xe hùng hậu lại trúng mùa mua sắm cuối năm, trong suốt nhiều năm qua các triển lãm xe Việt dường như luôn tập trung vào bán xe hơn là phô diễn những mẫu concept ấn tượng, những tầm nhìn, định hướng về tương lai cũng chỉ được trình bày tại hội thảo trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 vốn chẳng dành cho khách hàng.

Vietnam Motor Show 2019 tiếp tục là nơi nhân viên kinh doanh tiếp cận khách hàng

Thậm chí, ở triển lãm lần này Vietnam Motor Show 2019 thậm chí không đưa ra được thông điệp chung nào thể hiện tầm nhìn, định hướng của một triển lãm xe cho năm tiếp theo. Nguyên nhân có thể là do không có tầm nhìn chung của 15 thương hiệu xe hoặc cũng có thể các hãng xe đang quen dần với việc tham gia triển lãm để… bán xe.

Điều này thể hiện rõ thông qua lượng “vest đen” đông đảo có mặt trong các gian hàng, đôi lúc còn đông hơn cả khách tham quan, luôn cần mẫn chăm sóc những khách hàng tiềm năng. Thậm chí, ngay trong trong ngày đầu tiên dành cho truyền thông không ít nhân viên kinh doanh nóng vội đã tìm cách đưa khách VIP vào triển lãm tham quan cho… thoáng.

Triển lãm ô tô Việt Nam là dịp để khách hàng có thể sờ, nắn, so sánh nhiều mẫu xe một lúc

Các chương trình khuyến mãi được tung ra một cách hào phóng cùng với lượng nhân viên bán hàng đông đảo tiếp tục giúp Vietnam Motor Show 2019 là điểm đến hấp dẫn cho người tiêu dùng muốn tìm hiểu và mua một chiếc xe trong mùa mua sắm cuối năm. Nhất là khi khách hàng có thể trực quan tìm hiểu so sánh từng mẫu xe trong phân khúc đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Thậm chí, đây cũng là dịp tốt để “làm giá” với nhân viên bán hàng vì hãng xe nào cũng muốn chinh phục khách hàng bằng các ưu đãi khủng để chốt thành tích khi triển lãm kết thúc.

Vietnam Motor Show – Bức tranh toàn cảnh thị trường xe Việt

Xe thể thao dần vắng bóng tại Triển lãm ô tô Việt Nam

Với vai trò là triển lãm ô tô có quy mô lớn nhất trong năm, một chợ xe khổng lồ, Vietnam Motor Show 2019 tiếp tục là bộ mặt của thị trường xe Việt trong năm 2019. Trong đó, chúng ta thấy rõ một "ông lớn" Toyota với gian trưng bày ở vị trí trung tâm nhưng không có mẫu xe mới nào ngoại trừ mẫu concept TJ-Cruiser. Nó giống như tình hình kinh doanh của hãng xe Nhật Bản trong năm qua, vẫn đạt doanh số khủng với những cái tên quen thuộc như Vios, Innova, Fortuner nhưng chưa tạo được đột phá nào với các tân binh Wigo, Avanza hay Rush.

Xe đa dụng lên ngôi tại Vietnam Motor Show 2019

Trong khi đó, người đồng hương Mitsubishi cho thấy màn đầu tư hoành tráng hơn nhờ có 1 năm kinh doanh thành công với dòng MPV Xpander. Trái ngược với Mitsubishi là không gian khá ảm đạm của hai hãng xe đồng hương Nissan và Suzuki khi không có mẫu xe mới đột phá nào. Suzuki thậm chí còn tự làm “cute” thương hiệu nhằm mang đến màu sắc mới thu hút khách tham quan. Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz tiếp tục thể hiện ở vị thế dẫn đầu với không gian hoành tráng nhất triển lãm trong khi Audi tung đồng loạt 6 mẫu xe mới sau 1 năm im ắng, Volvo như thường lệ vẫn cố gắng mang “không khí” Bắc Âu tới Triển lãm ô tô Việt Nam 2019. Trong khi đó VinFast tiếp tục thể hiện mong muốn đến gần với người tiêu dùng hơn với gian hàng riêng biệt ngoài trời, khách tham quan thậm chí không cần mua xe vẫn có thể khám phá dàn xe mới của thương hiệu Việt hay thăm thú nhà máy thông qua công nghệ thực tế ảo.

Những mẫu xe đột phá về công nghệ bị chính khách tham quan "lãng quên"

Nếu như các gian hàng thể hiện sự thăng trầm của các hãng xe trong năm 2019 thì số lượng xe trưng bày tiếp tục thể hiện xu hướng lấn lướt của xe nhập khẩu so với xe lắp ráp trong nước trong năm 2019. So với các kỳ triển lãm cách đây vài năm, Vietnam Motor Show 2019 thiếu vắng các mẫu xe thể thao, siêu xe hơn thay vào đó là màn trình diễn của những mẫu xe thể thao đa dụng. Thậm chí trong số những mẫu xe mới, bản nâng cấp ra mắt tại triển lãm SUV cũng chiếm số lượng áp đảo trong khi sedan chỉ có Honda Accord, Audi A8L/A7/A6 thì SUV có những cái tên như Volvo XC90, Mercedes GLE/G63 AMG, Audi Q3/Q8, Volkswagen Touareg, Range Rover Evoque, Lexus GX460, Subaru Forester hay For Tourneo…

Hạn chế không gian

VinFast phải tổ chức ngoài trời vì thiếu không gian trưng bày

Sự thiếu vắng một không gian triển lãm trong nhà là lý do Vietnam Motor Show 2019 tiếp tục vắng bóng tại Hà Nội. Đây là sự thiệt thòi lớn đối với người tiêu dùng phía Bắc khi không tiếp cận được sân chơi quy mô nhất của năm với nhiều ưu đãi mua xe hấp dẫn bên cạnh việc đa dạng thương hiệu, dòng xe để khám phá. Ngay cả với không gian rộng 20.000 m2 tại trung tâm triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM cũng tỏ ra chật chội khi các thương hiệu phải chia từng mét vuông diện tích, không thể trưng bày tất cả mẫu xe đang bán ra thị trường Việt Nam. Thậm chí, VinFast còn phải ra rìa do đăng ký muộn, nếu như Thaco, Hyundai cũng tham gia rõ ràng cần một không gian rộng gấp đôi hiện tại mới đủ sức chứa.

Các hoạt động lái thử xe ngoài trời được mở rộng tại Vietnam Motor Show 2019

So với năm ngoái không gian triển lãm năm nay đã được mở rộng hơn, tận dụng tối đa đất trống khu vực ngoài trời cho các hoạt động lái thử, biểu diễn xe. Dù không có nhiều mẫu xe thể thao, concept hay siêu xe mang tính tham quan như những năm trước nhưng Vietnam Motor Show 2019 vẫn tiếp tục thu hút hơn cả trăm ngàn lượt khách tham quan sau 5 ngày diễn ra triển lãm. Việc thiếu hụt các mẫu xe mang tính trình diễn khiến Vietnam Motor Show 2019 kém hấp dẫn hơn trong mắt người tham quan nhưng với các hãng xe không hẳn là bất lợi bởi đây chính là “bộ lọc” tự nhiên giúp đội ngũ sale dễ dàng tiếp cận những khách hàng tiềm năng thực sự.