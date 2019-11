Volkswagen Golf 2020 hoàn toàn mới có bản động cơ hybrid

Volkswagen Golf 2020 hoàn toàn mới chính thức trình làng với thay đổi toàn diện về thiết kế, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến mới về kỹ thuật số, kết nối tương tác và động lực vận hành cũng như công nghệ an toàn.

Đây cũng là thế hệ có nhiều tùy chọn động cơ nhất với 5 lựa chọn kết hợp mô tơ điện hybrid. Trong đó, có 2 phiên bản hybrid plug-in giúp chiếc xe có thể di chuyển quãng đường 60 km mà không cần sử dụng động cơ đốt trong.

Các loại động cơ đốt trong sẽ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel và đều là loại tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp. Những cỗ máy này sẽ có công suất dao động từ 88 đến 295 mã lực.

Kích thước Golf 2020 nhỉnh hơn đời xe trước mang lại không gian bên trong rộng rãi hơn

Bên cạnh 2 loại hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và tự động ly hợp kép FSG 6 cấp. Hãng xe Đức còn bổ sung thêm cho Volkswagen Golf 2020 hộp số sàn 6 cấp cho các bản dẫn động cầu trước với mục đích cắt giảm lượng khí thải CO2.

Phần đầu xe đã được hạ thấp giúp giảm lực cản không khí, bộ lưới tản nhiệt đã được tinh chỉnh gọn gàng hơn trước. Đèn chạy ban ngày có thiết mới với dải LED nằm ngang kết hợp cùng một dải LED dạng móc câu giúp đầu xe trông thu hút hơn hẳn. Đi kèm là bộ lăng zăng có cấu trúc mới dạng 4 chấu kép xếp theo dạng cối xoay gió bắt mắt. Đi kèm là 2 kích thước 16 inch hoặc 17 inch tùy chọn.

Bên trong nội thất xe trang bị màn hình HUD cao cấp cùng kết nối Internet mọi lúc mọi nơi nhờ tích hợp eSIM cũng như các dịch vụ We Connect và We Connect Plus.

Phiên bản cao cấp nhất có nhiều trang bị hiện đại như màn hình tốc độ kỹ thuật số kích thước lớn

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Volkswagen Golf 2020 trang bị bộ đèn ngoài full LED, chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn cảm ứng trung tâm 8,25 inch, vô lăng đa chức năng, điều hòa tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo người đi đường phía trước và Car2X đã nhắc tới ở trên.

Cao hơn một cấp là bản Life bổ sung mâm hợp kim 16 inch, đèn nền ngoại thất (chiếu hình ảnh logo lên nền đất khi người dùng vào xe), sạc smartphone cùng kết nối smartphone không dây, đèn nền nội thất 10 màu, tựa tay trung tâm hàng ghế trước, hỗ trợ đỗ xe ParkPilot và City Light.

Trên một bậc nữa là cấu hình có tên Style trang bị mâm 17 inch, ốp trang trí crôm, ghế ngồi thể thao, đèn nền nội thất 32 màu, đèn pha LED thông minh, đèn hỗ trợ khi vận hành trong thời tiết xấu cùng Travel Assist. Bản R-Line mang thiên hướng thể thao rõ rệt với mâm, cản trước/sau, bộ khuếch tán gió sau và ốp trang trí cá tính. Nội thất bản này cũng được nâng cấp ghế thể thao hạng sang, bọc trần đen, cần chỉnh số nhôm và da bọc thông gió cho vô lăng.

Volkswagen Golf 2020 chỉ có duy nhất biến thể hatchback

Cuối cùng là phiên bản GTE hybrid sử dụng dải đèn sáng thay lưới tản nhiệt thường, cản trước/sau độc quyền, mâm hợp kim 17 inch độc quyền, cặp phanh đỏ, cánh gió GTE và thềm cửa rộng hơn. Khoang cabin trên phiên bản này cũng có thêm bàn đạp thép không rỉ hay đèn nền nội thất 30 màu.

Volkswagen Golf 2020 sẽ nhận đặt hàng tại thị trường châu Âu từ quý IV và bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 12.2019.